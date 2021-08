Engelbert Salzmann, der Anfang März das Amt des Provisors im Pfarrverband Stössing-Kasten-Michelbach übernommen hat, feierte in Kasten sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Der beliebte Kirchenmann war bereits bis 1985 in Kasten und Stössing als Priester tätig. Danach war Salzmann etwa auch Krankenhauspfarrer in St. Pölten und Seelsorger in der Justizanstalt Stein.

Salzmann wurde 1947 in Wels geboren. Der Wunsch des Vaters, wie er die Juristenlaufbahn einzuschlagen, fiel auf wenig fruchtbaren Boden. „Meine Prozesse sollen alle mit Lossprechungen enden“, so der Seelsorger. Die Berufung verdankt er seiner Großmutter. Deren Sohn wollte Priester werden, verlor aber im Krieg sein Leben. „Wenn schon nicht der Sohn Pfarrer werden kann, dann wenigstens ein Enkelkind. Das war für mich Ehrensache“, erzählt Bruder Engelbert.

Sein Leben ist geprägt von Schicksalsschlägen, die in seinen Predigten immer wieder auftauchen. Acht engste Familienmitglieder hat er bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore verloren. „Es gab Zeiten, da wollte ich als Priester aufhören. Warum soll ich einem Gott dienen, der so etwas zulässt? Doch dann habe ich erkannt, dass Leiden und Lieben zwei Seiten einer Medaille sind“, so Salzmann.

In seiner Laudatio betonte Pfarrkirchenrat Wolfgang Reisinger die Fähigkeit von Salzmann, auf Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche zuzugehen. Zum Friedensgruß den Stammtisch zu besuchen, mit dem Motorrad zur Messe zu fahren oder im Pfarrhof Theater zu spielen, gehe über die seelsorgerische Tätigkeit weit hinaus. „Schubi hat den Pfarrhof zu einem Ort der Begegnung gemacht und zahlreiche kulturelle Aktivitäten gefördert. Er hat als erster Pfarrer Mädchen als Ministranten eingesetzt und in seinen Predigten tiefgründige und berührende Geschichten erzählt. Vor allem aber hat er die Menschen für die Kirche begeistert“, so Reisinger.