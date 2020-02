„Mein neues Buch befindet sich gerade in Druck“, berichtet Siegfried Nasko aufgeregt. Er wisse zwar nicht mehr das wie vielte Buch es ist, aber es sei ein ganz Besonderes. Nachdem sich der ehemalige SP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat bisher historischen Themen gewidmet hat, geht es dieses Mal um ihn ganz persönlich. „Es ist eine Autobiografie“, erzählt er stolz. In „Auf der Suche nach Babaji“, einem indischen Yogi, gibt Nasko Einblick in seine Vergangenheit und beschreibt seinen Weg hin zu mehr Spiritualität. Dieser führte ihn aus ärmlichen Verhältnissen in Graz über Wien nach St. Pölten.

Zu Themen der Gegenwart, die ihn bewegen, bezieht er ebenfalls Stellung. Darunter die Entwicklung der Sozialdemokratie und der internationalen Politik. Eine Rolle sowohl im Buch als auch im Leben Naskos spielt Hugo Portisch. In dessen Buch „Aufregend war es immer“ lautet der Schlusssatz „Wer Europa retten will, muss Afrika retten.“ Das nahm sich Siegfried Nasko zu Herzen und beschloss, sich an die Elfenbeinküste aufzumachen. Dort lernte er einen Waisen kennen. Dem Bub ermöglichte er die Schulbildung im Gymnasium, das der im Vorjahr erfolgreich beendete. Nun startete der junge Afrikaner eine Ausbildung im Fach Journalismus und Kommunikationswissenschaften.

Zuvor war Nasko auch in China aktiv. Er verbrachte mehrere Monate dort und rief nach seiner Rückkehr nach Österreich die Tibethilfe ins Leben.

„Ein Anliegen des Buches ist es, zum eigenen Lebenssinn zu finden, ist unser Leben doch mehr als das Anfüttern eines Kadavers, solange er lebt. Solidarität heißt teilen“, meint Nasko.