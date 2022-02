E-Tankstellen sind Thema bei Netz NÖ-Lehrlingen in St. Pölten

Gutes Auftreten, hohe Lernbereitschaft und erfreuliche Ergebnisse in der Berufsschule – Herbert Bugl, Leiter des „Netz Niederösterreich Service Centers“ in St. Pölten, freut sich über die Entwicklung seiner fünf Lehrlinge am Standort. Im Februar können sich Interessierte noch für eine Lehrstelle bei der EVN bewerben.

Auch Photovoltaik-Anlagen in aller Munde

Stefan Herold (19) und Lukas Wickl (17) sind im dritten Lehrjahr. Der 19-Jährige hat sich erst nach zwei Jahren in einer Oberstufe für die Lehre mit Matura entschieden: „Mein erster Ausbildungsweg war nicht der richtige und ich freue mich, dass ich diesen nun hier bei der Netz NÖ gefunden habe.“

Bei Wickl verlief die Berufswahl etwas eindeutiger: „Ich habe mich schon immer für Elektrotechnik interessiert und da war die Zusage genau perfekt.“

Neben den klassischen Aufgaben bei Unternehmen aus der Energieversorgung beschäftigen sich die Lehrlinge auch mit Themen, die derzeit besonders im Trend liegen. „Aktuell sind Photovoltaik-Anlagen und E-Tankstellen in aller Munde“, fasst der Leiter des Service Centers Herbert Bugl die Situation zusammen.

Außerdem sind weitere Netzausbautätigkeiten in Hinblick auf neue Wohnhausanlagen in der Stadt sowie straßenbauliche Sanierungsarbeiten in der Innenstadt in Planung.

