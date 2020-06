Die Frau hatte laut Aussendung der Polizei offenbar versucht, ein altes Betonfundament eines Gartenzauns zu untergraben, das schließlich auf sie stürzte.

Die Stössingerin wurde zwischen dem Fundament und der rückwärtigen Grubenwand eingeklemmt. Da die Verunfallte am Abend nicht in der Arbeit erschien, wurde von Angehörigen die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Frau wurde in weiterer Folge von den alarmierten Feuerwehren geborgen, jedoch konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers nur mehr den bereits eingetretenen Tod feststellen.