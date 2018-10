Wer Arbeitslosengeld bekommt und Schulungen oder zumutbare Stellenangebote nicht annimmt beziehungsweise boykottiert, muss mit dem Besuch des Erhebungsdienstes rechnen. Fünfzehn Mal ist das dreiköpfige Team bereits im Zentralraum tätig geworden. „Diese Mitarbeiter erheben seit September vor Ort und gehen konkreten Verdachtsmomenten unserer Berater und auch Anzeigen nach“, erläutert AMS-Bezirksstellenleiter Thomas Pop.

„Manchmal gibt es auch gute Gründe, warum ein Vorstellungsgespräch nicht stattgefunden hat. Da muss man natürlich genau recherchieren.“ Auch möglichen Scheinwohnsitzen gehen die Mitarbeiter des Erhebungsdienstes auf den Grund. „Wenn immer wieder Briefe an Kunden zurückkommen, muss man der Sache nachgehen.“

Bezugssperren werden jährlich mehr

Der Grund für die Installierung der „AMS-Kontrolleure“ sei nicht der Sparkurs, versichert Pop. „Unsere Aufgabe ist es, möglichst rasch und mit Nachdruck den Unternehmen die passenden Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Der Bedarf an Fachkräften im Bezirk ist hoch und wird nicht abreißen.“

Wird jemand „erwischt“, muss er mit der Sperre des Arbeitslosenbezuges rechnen – beim ersten Mal für sechs Wochen, danach für acht Wochen. Die Zahl der Sperren hat in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen: 2008 waren es noch 150 Arbeitslose, welchen Bezüge gestrichen wurden, 2016 waren es bereits 628, im Jahre 2017 sogar 1.177 – hier wurde aber erstmals unentschuldigtes Fernbleiben in Kursen mitgezählt. „Mit den 891 Sperren bis Ende August ist es leicht möglich, dass wir in diesem Jahr diese Zahl noch toppen werden.“