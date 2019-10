Das Laub der Bäume verfärbt sich, mit jedem noch so feinen Windhauch segeln sie zu Boden und zeugen von Vergänglichkeit. Diese wird gerade in dieser Jahreszeit rund um Allerseelen vielen Menschen besonders bewusst. Einer, der täglich mit der Vergänglichkeit zu tun hat, ist Josef Marchart von der St. Pöltner Friedhofsverwaltung. Seit vier Jahren arbeitet er mittlerweile am Hauptfriedhof. „Man muss sehr genau arbeiten, bei den Zeremonien darf nichts schief gehen“, ist sich Marchart seiner verantwortungsvollen Aufgabe in dieser besonderen Situation bewusst. Er ist der Erste, der in der Zeremonienhalle steht, der letzte am Grab, und er schließt es, nachdem er den Sarg langsam in die Tiefe gleiten ließ.

Auf einem kleinen Zettel notiert sich Marchart, wann, wo und wie genau die Zeremonie ablaufen soll. Dann geht er in den Kühlraum, holt den Sarg und bahrt diesen in einer der beiden Hallen auf. Das Schmücken übernehmen die Gärtner, für die Kränze der Trauergäste stehen Kranzwagen zur Verfügung. „Ich schaue mir dann an, ob alle Kränze platziert wurden, ob alles mit den Kerzen in Ordnung ist und platziere, wenn gewünscht, den Fotobanner“, erklärt Marchart. Öfter bereitet er auch einen Tisch mit Engeln vor. „Kurz vor dem Beginn der Zeremonie spreche ich mich noch mit den Hinterbliebenen ab, damit auch wirklich alles nach ihren Wünschen verläuft.“ Marchart ist es, der den Orgelspieler sowie den Pfarrer oder Trauerredner über den Ablauf informiert. Er legt die CD im richtigen Moment ein oder signalisiert dem Orgelspieler mit einem Lämpchen, dass er seinen Einsatz hat. Marchart teilt zudem die Träger für den Sarg ein, die schon vor Beginn die Sterbebilder zum Andenken an die Trauergäste verteilen. Im Anschluss an die Zeremonie geht er voran und weist den Trägern den Weg zum richtigen Grab.

Die Trauer der Angehörigen geht ihm oft nahe, besonders wenn die Verstorbenen noch ganz jung waren oder sogar Kinder. „Da wird besonders viel geweint, das geht nicht spurlos an mir vorüber“, sagt Marchart. Psychologische Betreuung gibt es für die Friedhofsmitarbeiter keine, aber es kommt vor, dass man sich nach einem emotional schwierigen Einsatz noch mit den Kollegen darüber unterhält.

Bis zu 20 Zeremonien in der Woche

Der Terminkalender am Stadtfriedhof ist oft voll. Bis zu 20 Zeremonien werden pro Woche abgewickelt, laut Friedhofsverwalter Norbert Lenk oft im Stunden-Takt, besonders an Freitagen. „Früher war es ein 30-Minuten-Takt. Das war organisatorisch sehr schwierig, denn jede Zeremonie dauert an sich bis zu 20 Minuten, dann ist nicht mehr viel Zeit, die nächste vorzubereiten“, zeigt sich Lenk erfreut über die Erleichterung für seine Mitarbeiter.

Insgesamt 21 versehen Dienst am Hauptfriedhof und den sechs Friedhöfen in den St. Pöltner Stadtteilen. Vier Saisonmitarbeiter unterstützen von April bis Ende November. In dieser Zeit wird gemäht, die Sträucher müssengeschnitten und später das Laub weggeräumt werden. Zwei bis drei Baggerfahrer übernehmen den Aushub der Gräber, zwei Gärtner organisieren die Rasenpflege und den Strauchschnitt. Eigentlich wird auch ein Friedhofs-Maurer benötigt. Der sollte Grabfundamente herstellen und Sanierungsarbeiten durchführen. Es findet sich aber niemand. „Es ist schwierig, Personal zu finden. Das Einstiegsgehalt ist nicht so hoch“, ist für Lenk das Gehaltsschema einer der Gründe, für die bisher erfolglose Mitarbeitersuche.

Außerdem sei es nicht jedermanns Sache, auf einem Friedhof zu arbeiten. Grundsätzlich können alle Mitarbeiter für alle Arbeiten am Friedhof herangezogen werden. Gerade die, die mit den Hinterbliebenen in Kontakt treten, müssen allerdings in den Job hineinwachsen. „Am Anfang sind sie zu zweit, damit nichts schief geht“, betont Lenk. Wenn die Angehörigen in Tränen ausbrechen, sei das nicht immer ganz leicht. Genauso wie Exhumierungen, die auch hin und wieder vorkommen. „Das machen meist Kollegen, die damit schon Erfahrung haben“, berichtet Lenk. Im Grunde sei der Friedhof ganz einfach ein Arbeitsplatz mit vielen Grabsteinen.