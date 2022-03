Brandgefährliche Situation in Wäldern

Werbung

Seit Jahresbeginn gab es kaum Niederschlag. Jetzt sind die Böden staubtrocken, mit allen Konsequenzen. Felix Montecuccoli aus Markersdorf-Haindorf, der im Bezirk viele Wald- sowie Landwirtschaftsflächen verwaltet, moniert: „Wir stecken in einer Zwickmühle, einerseits muss immer mehr nachgepflanzt werden, weil immer mehr kaputt ist. Andererseits werden die Aufforstungen immer schwieriger aufgrund der Wetterbedingungen.“ Schon die vergangenen Jahre verschlimmerte sich die Situation: „Mein Vater konnte noch im Frühling aufforsten.“ Mittlerweile würde Montecuccoli, der auch Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich ist, schon im Herbst einsetzen.

Ein Gegenmittel sei eine bessere Mischung aus Nadel- und Laubbäumen. Das bestätigt Anton Kaiblinger aus Zagging, Obmann der Bezirksbauernkammer. Als langfristige Lösung versucht Montecuccoli außerdem, Hummus aufzubauen. Zwar mit Erfolg, allerdings helfe das bei diesen Extremen auch nichts.

Kaiblinger und Montecuccoli sind sich einig: Schuld ist der Klimawandel. Er befördert Extremwetter-Perioden -und Ereignisse. Zum Beispiel den Starkregen, der dann nach einer längeren Trockenperiode oft für Überschwemmungen sorgt. Denn ist der Boden zu ausgetrocknet, kann er gar kein Wasser mehr aufnehmen.

„Die Böden sind einen halben bis dreiviertel Meter durchgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann ein Feuerinferno auslösen“, appelliert Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder an die Waldbesucher, aufzupassen. Waldbrandgefahr herrscht normalerweise im Hochsommer, dann tritt die Waldbrandverordnung in Kraft. Heuer gilt diese Verordnung der BH schon seit Mitte März. 2021 gab es laut Schröder 65 Waldbrände im Bezirk, 2022 waren es schon 17. Tendenz steigend. Die Feuerwehren im Bezirk sind Waldbrände gerüstet: „Das Glück ist, dass wir im Bezirk die notwendige Anzahl an Tanklöschfahrzeugen und Mannschaft haben. Bis jetzt ist es uns gelungen, jeden Waldbrand relativ rasch in den Griff zu bekommen“, hält Georg Schröder fest.

Auf den Feldern zeigt sich ein ähnlich düsteres Bild: „Die Winterkulturen sind ganz schön in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt Kaiblinger. Für die Aussaat von Mais und Zuckerrüben scharren die Ackerbauern schon in den Startlöchern. Aber ohne Niederschlag wird das noch nichts. Außerdem erzählt Montecuccoli: „Die Pflanzen keimen dann unterschiedlich. Die eine Hälfte ist noch grün, die andere schon reif. Wie soll das geerntet werden.“

Viehbauer- Sein wird immer teurer

Wirklich tragisch sei die Situation für die Grünlandbewirtschaftung. „Geht sich der erste Schnitt nicht aus, müssen sie überlegen, ob sie Futter zukaufen“, sagt Kaiblinger.

