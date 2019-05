Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang. Im April wurde das erste Stück zwischen Györ und Österreich entfernt, Anfang Mai begann der Abbau an der Grenze zu Ungarn. „Wenn ich heute an dieses Ereignis denke, schnürt es mir die Kehle zu – auf einmal wurde gemeldet, dass die Grenzen offen sind. Große Emotionen aus Freude, Angst und Tränen stiegen in mir auf“, erzählt Schriftstellerin Zdenka Becker, die in Tschechien geboren und in der Slowakei aufgewachsen ist.

Die Menschen in der Tschechoslowakei seien sehr eingeschüchtert gewesen. „1968 standen die Gassen voll mit Panzern, ich hätte daher nicht gedacht, dass der Eiserne Vorhang 21 Jahre später fällt“, berichtet Becker, die 1989 schon 14 Jahre in Österreich lebte und das Ereignis über die Medien mitverfolgte.

Alexandra Einzinger Für Schriftstellerin Zdenka Becker hatte der Fall des Eisernen Vorhanges nicht nur positive Seiten.

Die Grenze zwischen Österreich und Ungarn sei allerdings durchlässiger gewesen als jene zwischen der Tschechoslowakei und Österreich. „Die Einreise wurde unattraktiv gemacht. Ich durfte meine Eltern zwar jederzeit besuchen, allerdings mussten wir Visa besorgen und Schilling in Kronen zu einem ungünstigen Kurs wechseln“, erinnert sich Becker. Tausende Menschen freuten sich dann, weil sie frei waren. Zu Fuß oder mit ihren Autos seien sie nach Österreich gekommen, der Verkehr sei zusammengebrochen, weil die Leute auf den Schienen parkten. „Ich bin mit meiner Tochter nach Wien gefahren, um mir ein Bild zu machen.“

Für die Schriftstellerin war das Ereignis aber nicht nur positiv. „Es ist sehr wichtig, was passiert ist, allerdings hätten die Menschen darauf besser vorbereitet werden sollen“, meint sie. Tausende Leute seien verarmt. „Gier und Korruption haben zugenommen, viele haben ihre Lebensgrundlage verloren. Die Kriminalität stieg. Die Menschen kamen mit Drogen, Diebstahl und Prostitution in Berührung“, schildert Becker. Sie glaubt, dass sich vor allem Ältere nach dem Sozialismus zurücksehnen. „Für mich überwiegt aber das Positive.“

Öffnung des Zaunes vorerst verschwiegen

Die spannende Zeit möchte auch der St. Pöltner Stadtplaner Jens de Buck nicht missen. Allerdings ebenso nicht seine glückliche Kindheit und Jugend in der DDR. 1989 studierte de Buck gerade in Weimar. Eine Umbruchzeit hatte man zu Beginn des Jahres bemerkt, allerdings sei die Öffnung des Zaunes eher verschwiegen worden.

Beim 40. Jahrestag der DDR sei die Stimmung schon sehr explosiv gewesen, es habe gebrodelt. „Als wir am 9. November 1989 in einem Studentenclub um 23 Uhr im Radio vom Mauerfall gehört haben, sind wir in einer kleinen Gruppe nahtlos nach Westberlin getrampt“, so de Buck, der damals 20 Jahre alt war. Die Menschen seien ausgelassen und freundlich gewesen, die Ostdeutschen von den Westberlinern mit offenen Armen empfangen worden. „Auch wir wurden von einem älteren Mann sehr freundlich für drei Tage aufgenommen, um die neue Situation noch auskosten zu können. Ich hatte damals keine Erwartungen – außer, den goldenen Westen zu sehen“, erzählt de Buck.

Wolfgang Ein Teilstück der Berliner Mauer steht in St. Pölten. „Die Bank Austria hat es uns für die ‚Schrankenlos-Ausstellung in den Jahren 1994 und 1995 überlassen“, weiß Bürgermeister Matthias Stadler. Stadtplaner Jens de Buck (im Bild), der damals in Weimar studierte, trampte 1989 nach Berlin, um sich selbst ein Bild zu machen.Mayer

Bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nutzte er die neuen Möglichkeiten und reiste mit dem Bus nach Paris und später auch nach Österreich. „Für Gesamteuropa kann man den Fall des Eisernen Vorhangs nicht hoch genug einordnen. Der durch die Bürger der DDR initiierte Fall der Mauer und die vorher undenkbare Öffnung der Grenzen war ein unvorstellbarer Gewinn an Lebensqualität, vor allem aber gesamteuropäisch die Sicherung des Friedens.“

Das Lebensumfeld veränderte sich für de Buck damals stark und er kam auch mit negativen Dingen wie Arbeitslosigkeit in der eigenen Familie in Berührung. „Für die Bürger Osteuropas war der Wechsel in ein anderes Gesellschaftssystem ein umfassender, besser oder schlechter gelingender Lernprozess, auf einmal war jeder seines eigenen Glückes Schmied“, meint de Buck, der 1997 nach Linz übersiedelte und später nach St. Pölten.

Auswirkungen hatte der Fall des Eisernen Vorhanges auch auf St. Pölten. „Die junge Landeshauptstadt lag plötzlich nicht mehr im Niemandsland, sondern mitten in Europa“, weiß Stadtmuseum-Leiter Thomas Pulle. Die Zeit sei eine aufregende gewesen, „die ersten Reisebusse aus der Tschechoslowakei oder Ungarn wurden zuerst staunend beäugt – bald gehörten sie zum Straßenbild.“ Bald folgte eine Partnerschaft mit Brünn. Diese wurde 1990 beschlossen, berichtet Stadthistoriker Thomas Lösch.