2020 stehen die nächsten Gemeinderatswahlen an. Fast alle Kandidaten in den Gemeinden westlich der Landeshauptstadt haben sich bereits festgelegt und wollen wieder kandidieren.

Doch einige sind noch Wackelkandidaten. Einer von ihnen ist Karl Schrattenholzer aus Neidling . „Wir haben in der Fraktion noch nicht gesprochen. Ich bin unentschlossen“, sagt Schrattenholzer, der seit neun Jahren VP-Bürgermeister ist. Ebenfalls seine Kandidatur noch nicht entschieden hat Karlstettens VP-Bürgermeister Anton Fischer, der seit acht Jahren an der Spitze der Gemeinde steht. Auch Michelbachs VP-Bürgermeister Hermann Rothbauer überlegt noch. „Wahrscheinlich werde ich aber wieder antreten. Der Erhalt der Infrastruktur wird jedenfalls die Herausforderung“, so Rothbauer, seit acht Jahren im Amt.

Für zwei Bürgermeister wird die kommende Wahl definitiv die Letzte sein. „Für mich ist 2025 definitiv Schluss“, betont Herbert Wandl, der wieder für die VP in Gerersdorf ins Rennen geht und der seit zwölf Jahren an der Gemeindespitze steht.

Auch Kastens VP-Bürgermeister Josef Denk wird sich ein letztes Mal für die initiative kasten der Wahl stellen. „Ich werde aber nicht die gesamte Periode machen, sondern eine geordnete Amtsübergabe vorbereiten“, kündigt Denk bereits an.

Für zwei Bürgermeister wird die kommende Wahl die erste sein, die sie als Spitzenkandidaten erleben. Rupert Hobl wurde heuer im Jänner zum Bürgermeister von Stössing gewählt. Er wird wieder für die VP antreten. Günter Schaubach ist seit April 2017 VP-Bürgermeister von Pyhra . Er wird wieder antreten und hat bis dahin auch noch einiges vor. „Das Konzept Pyhra 2020 soll fix und fertig sein und wenn möglich sollen 2019 bereits die Bagger fahren, um das Freizeit-Projekt am ehemaligen Freibadareal zu realisieren.“

In seine zweite Wahl als SP-Spitze geht Johann Hell, seit 2015 Bürgermeister von Böheimkirchen . Und er geht äußerst zuversichtlich in einen künftigen Wahlkampf. „Wir konnten viele große Projekte wie das Bürgerzentrum umsetzen. Forciert wurde außerdem die Zentrumsbelebung, wir haben keinen Leerstand im Marktbereich“, so Hell.

Ebenso überzeugt ist SP-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler von der positiven Arbeit in Wilhelmsburg . „Ich habe eine neue Ära in der Stadt eingeleitet und will noch einige Projekte umsetzen“, sagt der 65-Jährige, der seit 2013 Stadtchef ist.

Ebenfalls wieder antreten werden die VP-Bürgermeister Stefan Gratzl ( Hafnerbach , seit 2015 im Amt), Fritz Ofenauer ( Markersdorf-Haindorf , seit 2010) und Hubert Luger ( Haunoldstein , seit 2003) sowie Rudi Schütz, der als unabhängiger Kandidat seit 2013 Ortschef von Prinzersdorf ist.