Niederösterreich ist das erste Bundesland, in dem es in Neubauten keine Öl-Heizungen mehr geben wird. Dennoch: Jeder sechste Haushalt im Land heizt immer noch mit Öl. Während in der Hauptstadt gerade einmal zwei Prozent mit dem fossilen Brennstoff ihren Wohnraum warm halten, sind es im Bezirk sogar noch 23 Prozent.

Um jenen, die immer noch auf Öl setzen, den Umstieg zu erleichtern, gibt es vom Land einen Bonus. Bis zu 5.000 Euro erhält, wer auf ein alternatives Heizsystem wechselt. Dass das viele Menschen nutzen werden, denkt der Bezirksvertrauensmann im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Norbert Fidler. „Für die Öl-Lobby ist es natürlich ein herber Rückschlag. Sonst ist das Öl-Heizungsverbot in Neubauten begrüßenswert, da so Erneuerbarer Energie Platz gemacht wird.“

10.500 Haushalte heizen im Bezirk noch mit Öl. Aufregung bei den Kunden – und auch den Kollegen – erwartet Fidler aber keine. Die Nachfrage nach neuen Ölheizungen sei ohnehin seit einigen Jahren nicht mehr gegeben. „Ich persönlich habe in den vergangenen 25 Jahren keine Ölheizung mehr verkauft.“ Selbst bei Sanierungen sei diese nur noch die Notlösung gewesen: „Nur wenn der Kunde darauf bestanden hat, habe ich in den letzten zehn Jahren alte Ölbrenner umgerüstet.“

Dass die vielfach im Rahmen der Heizkesseltausch-Aktion angeschafften Brenner bereits wesentlich besser seien, erklärt Philipp Magdits vom Raiffeisen-Lagerhaus. Mit Umsatzeinbußen rechnet man nicht. Magdits sieht die Entwicklung jedoch zweischneidig: „Einerseits wollen wir die etwa 3.000 Kunden, die regelmäßig Genol-Heizöl kaufen, weiter versorgen und bestens betreuen. Andererseits forcieren wir schon seit einigen Jahren Pellets.“ Außerdem entwickle Genol grünes Heizöl, das aus Wasserstoff und Kohlendioxid besteht.

In der Stadt dominiert schon lange Fernwärme

In der Landeshauptstadt haben Fernwärme und Gasversorgung Öl schon lange fast vollständig verdrängt. Das bestätigt auch Martin Sadler von der Immobilien St. Pölten GesmbH: Selbst bei Altbauten werden Öl-Heizungen nicht erneuert. „Wenn es möglich ist, verwenden wir immer Fernwärme, sonst Gas.“ Öffentliche Gebäude seien ebenfalls an das 72 Kilometer lange Fernwärmenetz angeschlossen, ergänzt Geschäftsführer Erwin Ruthner. Das Netz erstreckt sich vom Traisenpark im Norden bis zur Autobahn im Süden.

Vorreiter bei der Fernwärme im ländlichen Raum war Kirchberg. In der Pielachtal-Gemeinde steht die älteste mit nachwachsenden Rohstoffen betriebene Fernwärme-Anlage des Landes. Errichtet wurde diese, als 1983 der Ölkessel im Schulgebäude kaputt ging, erzählt Bürgermeister Anton Gonaus. 2009 kaufte eine bäuerliche Genossenschaft die Anlage.

Bauträger setzen auf Pumpen und Pellets

Auch andere Bauträger bestätigen, dass fossile Energie „schon lange out“ ist, so etwa Norbert Steiner von der Genossenschaft Alpenland. Willi Gelb von

der Allgemeinen Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft

St. Pölten ist ebenfalls überzeugt: „Ölheizungen sind von vorgestern.“ Gerade werde etwa in Weinburg am zweiten Teil einer Niedrigenergie-Doppelhausanlage gebaut. Zum Einsatz kommt dort, wie laut Gelb gerade üblich, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auch Hackschnitzel würden häufig verwendet.

Den Trend zur Wärmepumpe sieht Fidler auch bei Häuslbauern: „Diese ist nach der Gasheizung die zweitgünstigste Alternative und meiner Meinung nach die Zukunft.“ Zu dieser Art von Wärmeerzeugung rät Fidler Kunden mit einer Fußboden-Heizung. Bei einer Radiatoren-Heizung empfiehlt der Traismaurer Installateur eine Gas- oder Pelletsheizung.