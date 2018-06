Seit 1996 matchen sich Mannschaften aus der Region jährlich um den Meistertitel in der „Wuchtlscheiber Hobbyliga“. Diese Liga soll sich vor allem an jene richten, die sich nicht so intensiv wie im Amateur-Bereich dem Fußball widmen können, aber dennoch Interesse an einem Liga-Betrieb und an Spielen haben, die von einem Schiedsrichter geleitet werden. Gespielt wird meistens auf lokalen Dorfplätzen.

Das einzige Team, das damals Gründungsmitglied war und noch immer mitspielt, ist die St. Pöltner Mannschaft Lok Traisen. Deren Trainer ist Peter Girsch, der zugleich auch aktueller Präsident der Liga ist. Und er schlägt Alarm: „Wir brauchen dringend neue Mannschaften.“ Denn derzeit gibt es nur mehr sechs Teams. „Acht wären für einen guten Spielbetrieb aber notwendig“, so Girsch.

Das Problem ist meist, die nötige Anzahl an Spielern beisammen zu haben. „Unsere Mannschaft hat über 20 Spieler, somit können wir immer mit zumindest 13 bis 14 Spieler antreten.“ Die finanzielle Hürde ist hingegen gering: Pro Jahr muss eine Mannschaft 50 Euro bezahlen. „Damit werden Pokale oder ein Hallenturnier finanziert“, erklärt Girsch. Die Hobbyliga richtet sich hauptsächlich an Spieler ohne Vereinserfahrung, aber auch bekannte Ex-Kicker haben bereits ihre Fußballschuhe in dieser Liga geschnürt, wie die Ex-VSE-Kicker Hannes Weber und Gerhard Kothmeier oder Roman Thürauer. Marketing-Profi Johannes Reichl und Sänger Lukas Kargl sind aktuell Spieler der Lok Traisen.

Nähere Infos gibt es auf http://www.hobbycup.at