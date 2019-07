Außergewöhnlich heiß, trocken und sonnig war der Juni in der Landeshauptstadt. Spätestens am 30. Juni bei der Höchsttemperatur von 37,7 Grad kamen alle ins Schwitzen. Der bisherige Juni-Rekord lag bei 37,1 Grad im Jahr 2013. Insgesamt war der Juni um 5,2 Grad wärmer als im langjährigen Schnitt. Die Quecksilbersäule kletterte an 14 Tagen auf Werte von 30 Grad oder darüber. Der bisherige Höchstwert an Hitzetagen im Juni lag bei neun im Jahr 2003.

Die hohen Temperaturen wurden natürlich von viel Sonnenschein begleitet. Um 54 Prozent länger als im Schnitt strahlte die Sonne auf St. Pölten und damit 350 Stunden. Niederschlag gab es dagegen nur 16 Millimeter. Damit fehlen 82 Prozent auf den mittleren Niederschlag.

„Der Sommer hat heuer sehr früh begonnen. Es bleibt zu hoffen, dass es im Juli mehr Regen gibt, sonst wird es problematisch für Land- und Forstwirtschaft“, erklärt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik die Schattenseite des außergewöhnlichen Sommerwetters in der Landeshauptstadt.