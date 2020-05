Als am 27. April 1945 die Zweite Republik gegründet wurde, herrschte in St. Pölten noch Krieg: Die sowjetischen Truppen hatten zwar zwei Wochen zuvor die Stadt befreit, das westliche Umland war aber in der Hand der Wehrmacht. „Mit der Befreiung war der Schrecken des Krieges für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner nicht zu Ende. Die Stadt war bis zum Kriegsende eine Frontstadt“, erklärt Stadt-Historiker Thomas Lösch.

Immer wieder flackerten Kämpfe an den Stadtgrenzen auf, die Wehrmacht hatte vor allem im Dunkelsteinerwald noch eine starke Basis. Die Konsequenz war, dass die letzten Bomben-Angriffe auf die Traisenstadt nicht von den Alliierten, sondern von den Deutschen geflogen und bis kurz vor Kriegsende auf dem heutigen Europaplatz noch Wehrmachts-Deserteure hingerichtet wurden. Dazu kam, dass die nur mehr etwa 8.000 in der Stadt verbliebenen St. Pöltner von den Sowjets zum Bau von Verteidigungsanlagen am Stadtrand gezwungen wurden und teils brutalen Übergriffen der Sowjets ausgesetzt waren. Dokumentiert sind auch Ermordungen – beispielsweise von Leopold und Eduard Stoiber, der seine Frau vor den Übergriffen eines russischen Soldaten schützen wollte.

Erst mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Berlin endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg auch in St. Pölten. Die Nachricht vom Kriegsende sickerte aber erst im Laufe des 9. Mai durch, erklärt Lösch: „Für die Einwohner der Stadt gab es keine Informationsquelle. Radios waren verboten, die St. Pöltner Zeitung war eingestellt.“ Die ehemaligen NS-Machthaber waren bereits vor dem Einmarsch der Sowjets geflohen – vorzugsweise in Richtung der amerikanischen Besatzungszone. Auf dem Weg dorthin hinterließen sie „verbrannte Erde“, sprengten die Traisen-Brücken und zerstörten Straßen. Als eine der letzten Gräueltaten ging die Hinrichtung von 13 Mitgliedern der Widerstands-Gruppe Kirchl-Trautmannsdorff durch SS-Männer drei Tage vor der Befreiung der Stadt in die Geschichte ein – ein Denkmal im Hammerpark erinnert heute noch daran.

privat Thomas Lösch: „St. Pölten war bis zum Kriegsende eine Frontstadt.“

Die Bilanz des Zweiten Weltkriegs in St. Pölten war jedenfalls verheerend: Hunderte St. Pöltner fielen an der Front, mehr als 600 starben bei Bombenangriffen (bei denen fast 40 Prozent der Gebäude zerstört wurden), die einst 1.200 Mitglieder starke jüdische Kultus-Gemeinde war vernichtet, mehr als 70 Einwohner wurden von der NS-Justiz hingerichtet und über 400 Zwangsarbeiter fanden in der Stadt den Tod.

Und was wurde aus den Tätern? Gauleiter Hugo Jury richtete sich nur Stunden nach der Kapitulation der Wehrmacht in Zwettl, wohin er sich abgesetzt hatte, selbst. Nazi-Bürgermeister Emmo Langer wurde in Bayern geschnappt und 1947 wieder freigelassen. Danach arbeitete er als Hilfsarbeiter an der Errichtung des Kraftwerks Kaprun mit, wo er im November 1949 einem Herzinfarkt erlag.

Nur sechs Tage nach seinem Ende forderte der Zweite Weltkrieg in St. Pölten weitere vier Tote: Die Unterradlberger Buben Anton Weigl (14), Alfred Henninger (11), Otto Scharl (11) und Franz Mayer (9) wurden von einem Geschoß einer deutschen Panzerfaust getötet, das sie beim Spielen gefunden hatten. Nur Fritz Weigl überlebte. Seit 2015 erinnert ein Denkmal beim ehemaligen Wasserburger Steg an das Unglück.

Erste Gemeinderatswahl war erst 1950

Der Wiederaufbau in der Stadt sei in den ersten Monaten vor allem von der notdürftigen Reparatur der Infrastruktur sowie der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln geprägt gewesen, weiß Lösch. Viele Menschen waren obdachlos. Die Rote Armee übernahm die Großbetriebe wie Voith und Glanzstoff – und bestimmte auch, wer die Stadt führte. Am 7. März 1946 erschien erstmals wieder die St. Pöltner Zeitung, im September wurde die Voith-Villa zum Kinderheim. „Die ersten freien Wahlen auf Gemeindeebene gab es erst 1950“, betont Lösch. Bis dahin führte der Kommunist Franz Käfer, der drei Jahre im KZ Buchenwald interniert gewesen war, die Stadt. Erster gewählter Nachkriegs-Bürgermeister war der Sozialdemokrat Wilhelm Steingötter.