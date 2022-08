LED-Flutlicht am Sportplatz: Kosten schrecken Vereine noch ab

Rund 1.600 Lux an Lichtstärke bringen die Flutlichtmasten in der NV-Arena auf den Rasen. Die Energie dafür liefern Photovoltaikpaneele am Stadiondach – ein Modell, das im Amateurbereich naturgemäß noch nicht angekommen ist.

Die Umrüstung auf (energiesparende) LED-Technologie ist allerdings bei einigen Vereinen schon Thema. „Wir planen eine Umstellung am Trainingsplatz. Die jetzige Beleuchtung ist nicht ausreichend“, sagt Andreas Hintermeier, Obmann des SV Ratzersdorf.

Denn LED bringt nicht nur eine deutliche Ersparnis – nach Herstellerangaben bis zu 70 Prozent – bei den Energiekosten, sondern sorgt auch für eine bessere Lichtqualität.

Verbandsvorgaben muss man im Auge haben

Flutlicht am Sportplatz, wenn auch oftmals nur für Trainingszwecke, ist im Amateurbereich praktisch unverzichtbar. Schließlich gehen die Kicker alle einem Brotberuf nach und können nur abends trainieren. Ähnliches gilt für den Nachwuchs und ihre (ebenfalls berufstätigen) Trainer.

Im Auge haben müssen die Klubs freilich auch die Verbandsvorgaben. Ab kommender Saison (2023/24) müssen neu errichtete Flutlichtanlagen mindestens 200 Lux stark sein. Davon betroffen ist beispielsweise der SV Karlstetten/Neidling.

„Bei unserer neuen Sportanlage wird das Flutlicht hoffentlich in LED-Ausführung sein. Derzeit ist alles noch in Planung“, sagt Sektionsleiter Gerhard Scherner. „Die Entscheidung wird der Verein in Absprache mit dem Bauherrn, der Gemeinde, treffen.“

Beim FCU Frankenfels war Flutlicht in LED-Ausführung schon öfter Thema, verrät Obmann Jürgen Sickinger: „Zurzeit hat aber ein anderes Projekt Priorität. Wir heizen noch mit Öl und werden für das Warmwasser wahrscheinlich auf Photovoltaik umsatteln. In weiterer Folge werden wir uns mit dem Flutlicht beschäftigen. Es ist aber auch eine finanzielle Frage. Wir rechnen mit Kosten von 30.000 Euro und das auch nur, wenn wir die meisten Arbeiten selbst erledigen.“

