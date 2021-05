Ein Start-up aus dem Pielachtal macht’s möglich und die Lehrstellensuche einfach: Manfred Hager und sein Team entwickelten in Hof-stetten-Grünau die App lenaguru, die auf die Zielgruppe der 13- bis 16-jährigen Lehrstellensuchenden abgestimmt ist.

Diese Lehrlingsnavigator-App holt Lehrstellensuchende mit wenig Aufwand dort ab, wo sie zuhause sind, nämlich am Smartphone. In lenaguru werden Ausbildungsbetriebe in Wohnortnähe der Lehrstellensuchenden präsentiert, und es wird sofort ein Kontakt für Schnupperpraktika oder offene Lehrstellen ermöglicht.

Ausgezeichnet mit dem Gründerpreis

Lehrbetriebe geben dazu die in der App gezeigten Inhalte über ein Web-Dashboard ein. Zahlreiche erfolgreiche heimische Unternehmen haben lenaguru bereits entdeckt. So nutzen die Sparkasse NÖ Mitte West AG, die Raiffeisenbank, Klenk & Meder, Vermessung Schubert und Geberit die innovative Möglichkeit zur Lehrlingssuche.

Die Vermarktung der werbefreien App, die bereits einen niederösterreichischen Gründerpreis gewonnen hat, erfolgt via Schulen im Rahmen der Berufsorientierung mit Unterstützung der Bildungsdirektion NÖ sowie über Social Media.