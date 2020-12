Böheimkirchen: Vier Teststraßen in der NÖ Mittelschule zur Verfügung.

Gerersdorf: Zwei Testraßen im Betriebsgebiet bei der Tischlerei Krumböck

Hafnerbach: Teststraße im Turnsaal der Volksschule

Haunoldstein: Eine Teststraße, die auf zwei aufgestockt werden können im Gemeindehaus

Karlstetten: Zwei Teststraßen im Turnsaal der Mittelschule

Kasten: Eine Teststraße im Bürgerzentrum

Markersdorf-Haindorf: Drei Teststraßen im Vereinsgebäude des USC Markersdorf

Michelbach: Eine Teststraße in der Michelbachhalle

Neidling: Eine Teststraße im Saal des Pfarrheims

Prinzersdorf: Zwei Teststraßen in der Europamittelschule, Eingang ist über die Schubertstraße

Pyhra: Drei Teststraßen im Landeskindergarten

Stössing: Nur am Samstag in der Mehrzweckhalle

St. Pölten: 32 Teststraßen an den Standorten: VAZ, Arbeiterkammer, Tennishalle des UETV St. Pölten, Kulturhaus Wagram, Wirtschaftshof, Fachhochschule

Wilhelmsburg: Drei Teststraßen in der Sporthalle