Region Elsbeere Wienerwald: Jugendprojekt geht weiter

Mit der Präsentation der Umfrage-Ergebnisse im Jugendprojekt der LEADER-Region wurde die nächste Runde der Jugendbeteiligung eingeläutet. Mehr als 1.570 junge Menschen zwischen 12 und 24 Jahren aus der Region nahmen teil, das entspricht einem Rücklauf von 36 Prozent.

Leader-Projekt Jugendliche der Region Neulengbach waren am Wort

Mit Abstand die beste Beteiligung aller 13 Gemeinden hat Stössing geschafft. Mit 56,3 Prozent war mehr als die Hälfte aller Jugendlichen bei der Umfrage dabei.

Jugendliche fühlen sich in der Region sehr wohl

An der Präsentation nahmen etwa die Bürgermeister Josef Denk (Kasten), Rupert Hobl (Stössing) und Hermann Rothbauer (Michelbach), Böheimkirchens Jugend-Gemeinderat Martin Aichinger sowie die Jugendbeauftragten von Kasten und Stössing Katharina Beitl und Michael Schibich teil.

Die Ergebnisse belegen, dass sich Jugendliche in der Region sehr wohl fühlen. 80 Prozent gaben an, zufrieden damit zu sein, hier zu leben. Kritisch sehen die Jugendlichen Internetsucht, Leistungsdruck, psychische Belastungen oder auch Alkohol. Von einem Viertel der Befragten werden Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel als großes Problem eingestuft.

Vermisst werden jugendgerechte Lokale, mehr Miteinander in der Gesellschaft, Mitspracherecht, Freiräume für Jugendliche und in manchen Gemeinden Sportanlagen oder Kreativangebote. „Hier ist die nächste Phase entscheidend, nun können die Jugendlichen in Workshops ihre Wünsche detailliert darstellen und Vorschläge zur Verbesserung entwickeln“, so LEADER-Geschäftsführerin Christina Gassner.

Zwei Workshops in der Region Anfang März

Kasten, Stössing und Michelbach haben den Workshop gemeinsam am 3. März um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Stössing. In Böheimkirchen findet der Workshop am 8. März statt. Beim Fördercall im Sommer können Jugendprojekte eingereicht werden. Mehr unter www.elsbeere-wienerwald.at.

