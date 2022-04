Sonne, Wasser, Wind: Erneuerbare Energie im Trend

Werbung

Beim Bezug von Energie fand ein ähnliches Umdenken statt wie bei den Lebensmitteln: Regional und sauber produziert sind die obersten Devisen.

Viele Initiativen im Bezirk versuchen das schon seit Jahren, für manche ist es noch schwieriger, umzusteigen.

Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) ermöglicht es seit Juni 2021, „Erneuerbare Energiegemeinschaften“ zu gründen. Sie produzieren, verbrauchen und teilen erneuerbare Energie im lokalen Umfeld. Mitglieder können sowohl Erzeuger als auch Verbraucher sein. Die einzige Energiegemeinschaft der Landeshauptstadt ist das Beratungszentrum Schwaighof, angestoßen durch die Sparkasse. Mit Solarpanellen am Dach und in der Fassade wird Strom erzeugt, der andere Mieter im Haus mitversorgt. Die Sparkasse unter Günther Denk war und ist hier Vorreiter: „Wir waren schon vor dem Gesetz zu den Energiegemeinschaften bereit.“ Bei den jetzigen Energiepreisen sei das Modell „ein Selbstläufer, jedes Kilowatt, das man nicht zahlen muss, ist ein Geschenk.“

Martin Samsinger, Vorstand Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich, und Helge Haslinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Niederösterreich Mitte West, zeigen Bürgermeister Matthias Stadler die Paneele beim Beratungscenter am Schwaighof. Foto: Sparkasse NÖ West AG

Die Gesamtbilanz der bereits bestehenden Anlagen der Sparkasse in Kilb und Mank, sowie der 2021 neu errichteten Anlagen am Schwaighof und in der Domgasse kann sich jedenfalls sehen lassen: Pro Jahr werden 150 Megawatt-Stunden Strom produziert und 80 Tonnen Co2 eingespart, was über 500.000 gefahrenen Kilometer mit dem Auto entspricht, oder bis zu 2.000 gepflanzten Bäumen.

Die EVN kann im Großraum St. Pölten umgerechnet mit den regionalen Anlagen rund 60.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Rund zwei Drittel davon kommen aus der Windkraft, jeweils ein Viertel aus PV und Wasserkraft. Von Erneuerbaren Erzeugunsanlagen außerhalb des Großraums St. Pölten werden noch einmal 28.000 Haushalte in und um St. Pölten mit Ökostrom versorgt. Die EVN deckt mit ihren Anlagen fast die Hälfte der erneuerbaren Erzeugung in der Region.

Insgesamt betreibt die EVN in der Region 13 Kleinwasserkraftwerke und versorgt damit rund 6.500 Haushalte.

