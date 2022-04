Sportlich nach der Pandemie: Bewegungsfreiheit für den Nachwuchs

Werbung

Die langfristigen körperlichen und damit auch psychischen Folgen der Covid-19-Einschränkungen seien aus heutiger Sicht nicht völlig abzuschätzen, sagt Physiotherapeutin Johanna Strempfl, die als Dozentin im Bachelor-Studiengang Physiotherapie der FH St. Pölten lehrt. Bewegung im Kindesalter sei nicht nur für die Entwicklung und ein gesundes Aufwachsen wichtig, sondern trage auch dazu bei, im Erwachsenenalter sportlich aktiv zu bleiben. Leider hat diese Bewegung vielen Kindern und Jugendlichen in letzter Zeit gefehlt.

Zum Glück gibt es jetzt wieder genug Angebot, das den Nachwuchs in St. Pölten lockt. Die Sportunion hat in fast jeder ihrer elf Sektionen ein Angebot für Kinder und Jugendliche. Schon ab eineinhalb Jahren können die Kleinsten beim „Allgemeinen Turnen“ zum Eltern-Kind-Turnen – die „Wiege des Sports“, wie es Präsidentin Gabriele Schuh nennt. Das Angebot erfreue sich seit jeher größter Beliebtheit und sei nach den strengen Maßnahmen rasch wieder gefüllt gewesen. Der ASKÖ lässt die Kleinsten beim Kleinkinderturnen und Kinderturnen des ATV Spratzern und ATUS St. Pölten sporteln. Schuh von der Sportunion hält fest: „Der Spaß und die Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund.“

Derzeit sind insgesamt rund 800 Kinder und Jugendliche in der Sportunion St. Pölten aktiv. 360 in der Sektion „Allgemeines Turnen“, davon sind 60 Kleinkinder. Die andere Hälfte teilt sich auf die Sektionen auf: Die „stärkste Sektion“ ist Volleyball, gefolgt von Handball, Kunstturnen, Leichtathletik, Judo und Softball. Beim ASKÖ ist Kampfsport wie Karate und Taekwondo genauso wie Badminton bei Mädchen und Burschen beliebt. Außerdem können junge Sportler segeln, surfen, windsurfen und wakeboarden bei den Vereinen YES St. Pölten und YES Windsurfen St. Pölten. Auch Boxen, Radball, Flag Football und Cheerleading sorgen für Spaß an der Bewegung.

Sporteln mit Ugotchi und Hopsi Hopper

Vor rund 15 Jahren rief die Sportunion das Ugotchi-Angebot ins Leben. Das große gelbe Küken bewegt seither Kinder mit Spiel und Spaß. Am Samstag, 11. Juni, lädt das Maskottchen zum nächsten Familiensportfest. Beim ASKÖ hingegen motiviert der Frosch Hopsi Hopper. St. Pöltens Bezirksobmann Reinhold Reither betont aber: „Beim Ziel Kindergesundheit arbeiten alle Vereine zusammen.“ Er bringt eine alte Forderung wieder aufs Tapet: die tägliche Turnstunde.

Seit 2007 bietet die Stadt sportliche Neigungsgruppen, die es Kindern ermöglichen sollen, mit niedrigen oder gar keinen Kosten an ihrer Lieblingssportart teilzunehmen. Das Angebot wird immer wieder erweitert und angepasst. Im Moment stehen 17 Sportarten zur Auswahl. In den letzten Jahren waren Schwimmen, Tennis und Basketball am beliebtesten, 2021 nahmen 830 Kinder am Programm teil.

Sportliche Angebote in der Innenstadt

Mitten in der Stadt bietet das Studio SemTeo zahlreiche Kurse für Kinder ab schon einem Jahr an. „Leistung steht für uns absolut nicht im Vordergrund, sondern der Spaß an Bewegung“, betont Inhaberin Teodora Nikova. In die gleiche Kerbe schlägt Lucia Fleischer, die im Home-of-Om-Studio Kinderyoga anbietet. Außerdem helfe Kinderyoga bei der Konzentration und beim Zur-Ruhe-Kommen: „Ruhigere Kinder können so leichter aus sich heraus kommen und die aktiveren entspannen.“

Im SemTeo soll eine sichere Möglichkeit geboten werden, sich auszupowern. Aber es sei auch wichtig, dass Eltern sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind und einen gesunden Lebensstil vorleben. Dazu meint Nikova: „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Man muss ihn nur fördern.“ Gerade nach den Einschränkungen durch die Pandemie hat die Pädagogin einen erhöhten Bewegungsdrang bei Kindern und Jugendlichen bemerkt, die Kurse wie Luftakrobatik, Kampfkunst und Bungee-Turnen waren schnell ausgebucht.

