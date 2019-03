Wer einen Tisch reserviert und dann doch nicht kommt, wird immer öfter trotzdem zur Kasse gebeten. Mit Stornogebühren sichern sich immer mehr Gastronomen gegen die Unzuverlässigkeit von Gästen ab. „Für mich ist das dasselbe wie für Leitungswasser Geld zu verlangen, das kommt nicht in Frage“, kann sich Schau.Spiel-Chef Otto Raimitz dieses System in der Landeshauptstadt nicht vorstellen.

Anders sieht das der Gastronom Michael Nährer aus Rassing: „Ich bin grundsätzlich dafür, dass Stornogebühren für versäumte Reservierungen eingehoben werden, ich bin schließlich nicht mein eigener Feind.“

Wenn in seinem Lokal eine 10-Personen-Reservierung kurzfristig ausfalle, mache das einen durchaus bedeutenden Teil seines Geschäftes aus. „Der muss dann vom Betrieb getragen werden“, erzählt Nährer, der gleichzeitig betont, dass ihm für Stornogebühren noch die gesetzliche Grundlage fehle.

Weiters erzählt Nährer: „Österreich hebt sich, was seine kulinarischen Gepflogenheiten angeht, international ab. Schaut man beispielsweise nach London, gibt es dort gar keine Möglichkeit zur Reservierung mehr. Dort hat man das Reservierungssystem abgeschafft, man besucht die Restaurants nur mehr spontan. Vor Ort sieht man, ob es einen Platz gibt. In der Hotellerie gibt es bereits Stornogebühren und dort werden sie auch akzeptiert“, meint Nährer. Für Gastronomie, die vom Tourismus lebt, seien Reservierungen ein kleineres Problem, für Betriebe wie seinen, die abseits vom großen Geschehen liegen, sind sie wichtig.

Spitzengastronomie würde profitieren

Stornogebühren wären jedoch Fluch und Segen zugleich. „Obwohl sie zum einen die Ausfälle verringern würden, sorgen sie auch dafür, dass Langzeitreservierungen wahrscheinlich komplett wegfallen“, glaubt Nährer. Bei Landgasthöfen, die unter anderen von Familien leben, werde es nicht funktionieren, sondern die Spitzengastronomie würde hauptsächlich davon profitieren. „Grundsätzlich hängt es von der Art der Gastronomie ab. Verschiedene Betriebe benötigen verschiedene Systeme, aber grundsätzlich gilt, wer nicht flexibel ist, wird übrig bleiben“, meint Nährer.

Vinzenz-Pauli-Chef Maurice Harant vertritt eine andere Meinung: „Das funktioniert in Wien, aber nicht in St. Pölten.“ Auch wenn der Umsatzentgang ein großes Thema sei. „Es gibt keinen Tag, wo nicht Gäste gar nicht kommen oder zumindest weniger sind als angekündigt“, erzählt Harant.

Erscheinen große Gruppen mit über 30 Personen etwa nur zur Hälfte und kündigen das nicht rechtzeitig an, müssen sie den vollen Preis zahlen. Im Vinzenz Pauli reservieren fast 90 Prozent der Gäste. „Das hat sich bewährt, auch die Platzzuweisungen, die mittlerweile zum Service gehören.“

Auch die Gaststätte Figl kassiert keine Stornogebühr, wenn Gäste trotz Reservierung nicht kommen oder kurzfristig absagen: „Wir kennen die meisten unserer Gäste. Sie haben plausible Gründe, wenn sie nicht kommen können – diese Gründe stelle ich nicht infrage“, sagt Figl-Eigentümerin Ulli Mesner. Unangenehm ist das Nichterscheinen vor allem in Spitzenzeiten wie rund um Weihnachten. „Es ist ärgerlich, wenn alles ausreserviert ist, wir Gäste abweisen mussten und dann eine Gruppe ausfällt.“

Wenn eine Veranstaltung wie ein Geburtstagsfest geplant ist und statt der angesagten 60 Gästen nur 30 kommen, kann es sein, dass der Veranstalter die extra gekauften Waren bezahlen muss.

Soweit will es Raimitz gar nicht kommen lassen: „Wir haben einen Mitarbeiter, der sich nur um Reservierungen kümmert“, erzählt er. Bei größeren Gruppen rufe dieser am Vortag noch einmal an und lasse sich den Termin bestätigen. „Dann klappt auch alles. Wir hatten noch nie Probleme, aber natürlich ist das bei Haubenlokalen, die nur 20 Sitzplätze haben, etwas anderes“, betont Raimitz, dass man die Frage nicht pauschal beantworten könne.

Das bestätigt auch Michael Glöckel: „In unseren Kaffeehäusern ist eine Stornogebühr überhaupt kein Thema, im Café Schubert funktionieren die Reservierungen problemlos, im Emmi nehmen wir gar keine entgegen, auch das klappt sehr gut.“