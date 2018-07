An 81 Abenden verzauberten Thommy Ten aus Krems und Amélie van Tass aus Hofstetten-Grünau im Vorjahr und in den vergangenen Monaten ihr deutschsprachiges Publikum. Im Rahmen ihrer „Einfach zauberhaft“-Tour standen sie vor 100.000 Gästen auf der Bühne. Vor dem Abschluss ihrer Tour standen sie im NÖN-Interview Rede und Antwort.

NÖN: Mit den Auftritten in Linz, Grafenegg und Graz beendet ihr die „Einfach zauberhaft“-Tour. Hat sich die Show während der letzten Monate verändert?

Thommy Ten: Die Show ist dieselbe geblieben, sie ist aber jeden Abend ein bisschen anders, abhängig vom Publikum.

Amélie van Tass: Für die Open-Air-Shows haben wir uns spezielle Dinge, wie etwa Pyro-Effekte, einfallen lassen. Die wären in einem Theater nicht möglich.

Wie sehr unterscheidet sich euer Erleben der Shows hierzulande im Vergleich zu jenen in den Vereinigten Staaten?

Thommy Ten: Gerade kommen wir von einem großen Tour-Block in Amerika zurück. Dort fliegen wir zwischen den Städten herum. Das ist der große Unterschied. Einmal sind wir in Las Vegas, dann in Los Angeles oder New York. Und überall kommen zigtausende Leute, um uns zu sehen. Das bedeutet uns sehr viel, dasselbe gilt aber auch für unsere Heimat, wo wir immer gerne auftreten.

Amélie van Tass: Die Shows erleben wir auch in Österreich anders, ob wir nun in Villach, Innsbruck oder eben in St. Pölten oder Grafenegg auftreten. Die Energie des Publikums ist überall anders und das ist klarerweise auch in den Staaten der Fall. Sobald wir die Bühne betreten, bekommen wir ein Gefühl für den Ort, für den Abend und für die Gäste.

Wie groß ist für euch die Gratwanderung zwischen der Glamour-Welt in Shows wie „America‘s got Talent“, am New Yorker Broadway und zu den Abenden in eurer Heimat?

Thommy Ten: Die amerikanische Glamour-Welt ist schon ein eigenes Erlebnis. Arnold Schwarzenegger treffen wir beispielsweise immer wieder, weil wir im gleichen Gym trainieren. In Amerika fragen uns unsere Securitys, ob sie mitgehen sollen, wenn wir etwas einkaufen wollen. Das ist spannend und nicht alltäglich. In Österreich freuen wir uns darauf, alleine einzukaufen, zu kochen, unsere Freunde und Familie zu treffen.

Amélie van Tass: Wir sind in Los Angeles und in Österreich gleichermaßen zu Hause, aber hier ist unsere Heimat. Hier können wir uns wunderbar erden.

Wie sieht eure Zukunft aus?

Thommy Ten: Nach den Open-Air-Terminen sind wir wieder in den USA unterwegs und werden sicher noch bis zu zwei Jahre lang touren. Dann schauen wir mal, was kommt. 2020 werden wir voraussichtlich mit einer neuen Show wieder nach Österreich, und natürlich auch nach St. Pölten, kommen. Ideen dafür sammeln wir laufend. Das ist vorerst aber Zukunftsmusik.

Gibt es in eurem Leben noch Platz für magische Momente?

Amélie van Tass: Ja, natürlich. Auf der Bühne und auch abseits der Bühne. Magisch ist für uns die Natur, unser Hund, intensive Momente mit der Familie.