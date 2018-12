Auf der Online-Plattform booking.com ist das Clever-Hotel als einige Übernachtungsmöglichkeit in Herzogenburg vertreten. Wenn man die Bewertungen ansieht, 1.581 wurden abgegeben, waren die Gäste sehr zufrieden und lobten vor allem die tolle Lage, den guten Kaffee und die kostenfreien Parkplätze beim Hotel. Da liest man zum Beispiel: „Sensationelles Frühstück, hat die Erwartungen klar übertroffen, Personal sehr nett und aufmerksam.“



„Bei uns wird das Meiste direkt über unsere Homepage gebucht, da wir viele Stammgäste haben, obwohl auch einiges über booking.com oder andere Plattformen geht“, so Hotelmanager Siegfried Schicklgruber.



„Wir sind auf booking.com noch nicht vertreten, aber spätestens ab dem Frühjahr sind wir auch dort. Bei uns wird über die Homepage oder per e-mail, aber auch telefonisch gebucht“, so Leopold Bertl, der neben seinem Café-Restaurant Zeitlos auch Zimmer vermietet.