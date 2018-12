Gleich zweimal führte in der Vorwoche ein Vollrausch zu Unfällen mit St. Pöltner Beteiligung. In Kapelln landete ein 42-Jähriger aus der Landeshauptstadt mit 2,5 Promille in der Leitplanke. In Herzogenburg streifte ein Neulengbacher mit 2,2 Promille den Wagen eines 78-jährigen St. Pöltners.

Trotz der beiden hochprozentigen Unfälle innerhalb weniger Stunden zeigen die nüchternen Zahlen des VCÖ eine vergleichsweise verantwortungsbewusste Einstellung der Lenker. Jeder 20. Unfall im Stadtgebiet ging in den letzten fünf Jahren auf das „Konto“ eines Betrunkenen. Mit einem Anteil an Alko-Unfällen von 5,7 Prozent liegt die Landeshauptstadt im VCÖ-Ranking an sechstletzter Stelle – am besten schneidet der Bezirk Mödling mit 4,2 Prozent ab, „Spitzenreiter“ ist der Bezirk Scheibbs mit 10,8 Prozent. Dazwischen rangiert der Bezirk St. Pölten mit 7,3 Prozent.

Die Jahres-Ergebnisse zeigen, dass es besser wird. Nach dem Spitzenwert von 7,6 Prozent vor drei Jahren (22 Unfälle, 28 Verletzte) waren es in der Stadt im Vorjahr nur 4,4 Prozent (13 Unfälle mit 16 Verletzten). Der letzte tödliche Alko-Unfall ereignete sich 2013. Auch im Bezirk sinkt die Tendenz: 2013 und 2016 machten Alkohol-Unfälle 7,7 und 7,9 Prozent aus, im Vorjahr nur mehr 6,9 Prozent.

Im Advent unterschätzen viele Autofahrer wegen der Süße die Wirkung von Punsch und Glühwein. „Bereits bei 0,5 Promille steigt das Unfallrisiko auf das Doppelte“, warnt Christian Gratzer vom VCÖ.