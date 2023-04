SPÖ-Landeschef Sven Hergovich macht Halt in Wahlheimat St. Pölten

Sven Hergovich ist in seiner Funktion als SPÖ-Landesvorsitzender angekommen. Derzeit tourt er durch die Bezirke, um alle Mitglieder einzuladen und sich in der neuen Funktion vorzustellen. Am Mittwoch machte er Halt in St. Georgen, wo er die Genossinnen und Genossen aus Stadt und Bezirk St. Pölten zum Austausch traf. Hergovich war schon als AMS-Landeschef oft in der Landeshauptstadt zu Gast, seit zwei Monaten hat er nun auch seinen Wohnsitz nach St. Pölten verlegt. „Es ist das erste Mal, dass ich zu Fuß in die Arbeit gehen kann“, schwärmt Hergovich. Gelegenheiten gab es dafür aufgrund des Regens nicht viele, aber das werde noch kommen. Es sei beeindruckend, was sich in St. Pölten tut und die Stadt sei schön zum Leben. Seit er in St. Pölten wohnt, sieht er noch mehr, wo Nachholbedarf ist.

Etwa beim Ausbau der Öffis. „In die Strecke St. Pölten-Krems muss dringend investiert werden, immerhin geht es um die Verbindung zweier Statutarstädte“, sagt Hergovich. Damit ist er auch voll auf Linie mit dem St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), von dem Hergovich sagt: „Er ist ein wichtiger Ratgeber für mich.“

Eines seiner großen Themen der Koalitionsverhandlungen war die ganztägige kostenlose Kinderbetreuung. Den Vorstoß der Stadt, eine Kleinkinderbetreuung einzurichten (der Beschluss dafür fiel in der letzten Gemeinderatssitzung), begrüßt Hergovich. Wenngleich er betont: „Es braucht verstärkt die Unterstützung des Landes.“ Beim heißen Thema S 34 verweist Hergovich darauf, dass diese nicht in seine Ressortzuständigkeit falle. „Ich teile da aber die Position der Bezirkspartei“, so der SPÖ-Landeschef. Er will sich für einen Heizkostenstopp einsetzen, ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige entwickeln und schlägt vor, in Arbeitsplätze zu investieren.

