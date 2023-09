„It's time for school“: Gymnasium rockt den Schulstart

„It's time for school“ hieß es beim BG/BRG St. Pölten nicht nur, weil die Sommerferien vorbei waren, sondern das ist auch der Beginn des Songs, den Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gemeinsam entwickelten. Das Ziel war, ein positives Image von Schule zu vermitteln. Insgesamt dauerte das Projekt - ein Schulsong mit Videoclip - zwei Jahre.

Die Musik stammt aus der Feder von Lothar Burtscher, der Text von Birgit Gallasch-Langsteiner und Lothar Burtscher. Die Lehrerband - die „Capital Ts“ - setzt sich aus Lehrkräften bunt gemixter Fächer zusammen – Musik, Sport, Englisch, Chemie. Und Administrator Erich Kerzendorfer spielt Saxophon. Das Schlagzeug spielt ein Schüler der Oberstufe, eine Schülerin der Unterstufe zeigt im Videoclip echte Rapperqualitäten.

Im Sommersemester 2023 wurde das Video gedreht. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen tanzten die Choreografie, steppten im Turnsaal oder hatten Spaß beim Dreh in den Klassenzimmern. Spaß ist auch das, was der Song vermitteln soll. „It´s time for school“ ist nur der Beginn, darauf folgt „It´s time for fun, it‘s time for meeting everyone! Lernen, Lachen, dies und das!“

Der Schulsong stand im Mittelpunkt der Eröffnungsfeiern am zweiten Schultag. Er kann auf der Homepage der Schule jederzeit angesehen werden, wobei er Einblicke in das weitläufige Schulgebäude und in den Schulalltag bietet.