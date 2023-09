Zwei Änderungen an den Spitzen von St. Pöltens Schulen

Das Schuljahr beginnt nicht nur mit vielen neuen Schülerinnen und Schülern, auch eine neue Schulleiterin und einen neuen Schulleiter gibt es in St. Pölten.

Mario Lahner hat die Leitung des BORG für Leistungssport (BORGL) übernommen. Genauer gesagt besteht die Schule aus eben diesem Schultyp, der Bundeshandelsschule für Leistungssportler (BHASL) und der Lower Austrian International School (LAIS). Seit 2017 hat er an der Schule bereits Mathematik und Physik unterrichtet. Davor unterrichtete er seit 2001 einer BHS. Dort war er auch langjähriges Mitglied in der Leitung der Arbeitsgemeinschaft für Computer-Netzwerke. Außerdem befasste er sich unter anderem mit der Konzeptionierung der digitalen Reife- und Diplomprüfung am PC als Mitglied einer Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums. Übernommen hat er die Schulleitung von Gabriele Schletz, bei der er sich herzlich für die gute Übergabe bedankt.

Die Überleitung zur Bildungsanstalt für Leistungssport ist ein Projekt, das laut Lahner in naher Zukunft umgesetzt werden wird. „Ich freue mich, gemeinsam mit dem Sportleistungszentrum NÖ als Kooperationspartner, diese Umstellung zu realisieren“, so der neue Schulleiter. Im Großen und Ganzen werde aber den Erfolgsweg von Alt-Direktorin Schletz fortgesetzt.

„Besonders freue ich mich auf die schulischen und sportlichen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch darauf, beobachten zu dürfen, wie sich die jungen Leute entwickeln und letztlich ihren Platz, durchaus auch parallel zum Sport, in der Gesellschaft finden“, blickt Lahner der Zukunft Entgegen.

Regina Zotlöterer absolvierte bereits im Schuljahr 1995/96 ihr Unterrichtspraktikum in Deutsch sowie sowie Geografie und Wirtschaftsbildung im BG/BRG St. Pölten. Nach dreijähriger Unterrichtstätigkeit im Gymnasium in Horn kehrte sie wieder nach St. Pölten in die Josefstraße zurück. Durch zusätzliche Aufgaben wie Lehrervertreterin im Schulgemeinschaftsausschuss, als Personalvertreterin, Ansprechperson für die Jung- und Neulehrer, Vertreterin der ehemaligen Direktorin Silvia Klimek, und durch die Ausbildung zur Schulentwicklungsberaterin konnte sie von verschiedenen Seiten Einblick ins Schulleben gewinnen. „All die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahrzehnten gewinnen konnte, werden mir jetzt bei der provisorischen Leitung der Schule eine große Hilfe sein. Ich möchte diese zum Wohl der Schulgemeinschaft einsetzen“, sagt Zotlöterer.

Jedoch möchte sie nicht endgültig Schulleiterin werden, „denn dadurch könnte ich nur mehr sehr wenig unterrichten“. Wie lange es noch dauern wird, bis eine endgültige Schulleitung gefunden wird, ist noch nicht bekannt.

„Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler all ihre Talente und Fähigkeiten in die Schulgemeinschaft einbringen können und dass diese gefördert werden“, so Zotlöterer. „Als kommunikativer Mensch, der lösungsorientiert arbeitet, freue ich mich schon sehr auf die Herausforderungen der nächsten Wochen im neuen Schuljahr.“