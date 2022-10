Nach Vandalenakt in Stp: "Schaden zeigt sich erst im nächsten Jahr"

Um seine Bienen bangt derzeit Karl Tanzberger. Seit 2019 erzeugt der St. Pöltner mit fünf Bienenstöcken beim Hammerpark Stadthonig. In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte vier der Bienenstöcke mutwillig zerstört. "Der materielle Wert ist nicht tragisch, aber es ist ärgerlich, es geht hier ja um ein Hobby", sagt Tanzberger. Ob die Bienenvölker den Anschlag überleben, ist noch unsicher. "Wenn die Königin tot ist, ist das ganze Volk verloren. Das sehen wir aber erst im Frühjahr", erklärt Tanzberger

Er will seine Bienen aber weiterhin an diesem Standort stehen lassen. "Die Anteilnahme der Menschen ist sehr groß. Ich hoffe, dass ich künftig mehr Wächter habe", sagt Tanzberger. Der Standort sei gut, in der Stadt werde kein Gift verwendet und es blühe immer etwas. Bienen bestäuben in einem Radius von bis zu drei Kilometern.

"Es wäre schön, wenn sich jemand meldet und sich entschuldigt", hofft Tanzberger auf ein Einsehen bei den Tätern. Er würde ihnen gerne erklären, welche Folgen so eine Aktion haben kann.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.