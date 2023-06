Drei Egger-Biere von Falstaff ausgezeichnet, darunter alkoholfreies

Das Egger Märzen wurde 2023 erneut zum besten Märzen-Bier des Landes gekürt und ist damit eines von drei Egger-Produkten, das bei der Falstaff-Bier-Trophy ausgezeichnet wurde. Reinhard Grießler, Geschäftsführer von Egger Getränke, ist stolz: „Wir freuen uns sehr, dass das mengenmäßig stärkste Bier aus unserem Hause auch heuer wieder ganz oben am Stockerl steht.“ Das sei – so Grießler – eine wichtige Bestätigung der gleichbleibend hohen Braukompetenz – zumal die Biere allesamt blind verkostet wurden. Bereits zum fünften Mal in Folge holte sich das Märzen eine Auszeichnung. Mit 93 Punkten gab es das Prädikat „ausgezeichnet“. Die achtköpfige, unabhängige Jury beschreiben das Egger Märzen so: „Goldgelb, wenig reinweißer Schaum. Kräfiger Duft nach Backstube. Süßlich-milder Antrunk, feiner, dennoch robust wirkender Malzkörper – wiederum mit Weißbrottouch. Sehr verhaltene, die Süße aber perfekt ausbalancierende, Bittere.“ Und die Trinkempfehlung: „Ein Bier zum Beißen.“

Außerdem gab es eine Auszeichnung für das alkoholfreie Egger Zisch in der Kategorie „Alkoholfreies Bier“. Die Falstaff-Genussexperten haben ihm 88 Punkte und damit ein „sehr gut“ gegeben. Neben den Klassikern setzt die Privatbrauerei Egger auch zunehmend auf weitere Bierstille und freut sich über das „Sehr gut“ für sein „Egger Rosl“: Das Zwickl-Bier wurde zum 100. Geburtstag von Rosa Egger abgefüllt und ist in der Gastronomie und auf Events sehr beliebt.

Die Biervielfalt in Österreich ist enorm gewachsen und spricht dadurch neue Zielgruppen an, freut sich die Brauerei. Märzen- oder Lagerbier ist in Österreichmit einem Marktanteil von 68% die beliebteste Biersorte. Jährlich trinken die Menschen hierzulande rund sechs Millionen Hektoliter dieses Biertyps – das sind umgerechnet 120 Millionen Krügerl Bier.