FF-Heurigen in Pottenbrunn feierlich eröffnet

Man konnte glauben man sei am Novarock und nicht in Pottenbrunn. Die Regenfälle hatten das Festgelände und die Parkplätze rund um den FF-Heurigen in eine Schlammrutsche verwandelt. Dies tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.

Zapfhahn blieb nicht gleich im Fass stecken...

Bereits um 16 Uhr ging es am Freitag mit dem Festbetrieb los. Um 20 Uhr folgte dann die offizielle Eröffnung durch den Bieranstich von Feuerwehr-Stadtrat Walter Hobiger und Vizebürgermeister Matthias Adl. Die lange Zeit ohne Feste wurde hier etwas bemerkbar, denn der Zapfhahn blieb erst nach einigen Versuchen im Bierfass stecken.

Nach einem kräftigen Schlag von Vizebürgermeister Adl war es dann aber amtlich: „O’zapft is“, verlautete Kommandant Michael Schmölz. Diese bedankte sich herzlich bei der Familie Wegscheider, welche ihre Halle für das Fest zur Verfügung stellt. „Ohne die Unterstützung könnten wir den Heurigen nicht veranstalten“, erklärt Schmölz.

Oldtimertreffen und Livemusik

Am restlichen Wochenende soll der Heurigen von weiteren Regenfällen verschont bleiben und zu der guten Stimmung auch das gute Wetter hinzukomme. Beste Voraussetzungen für das Traktor-Oldtimertreffen am Samstagnachmittag im Rahmen des Heurigen. Den Abschluss bietet dann am Sonntag der Frühschoppen mit „Music4Dance“ ab 11 Uhr.

