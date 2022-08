Bieranstich in Ratzersdorf: Drei Tage feiern und genießen

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Während in der NV-Arena tausende Feuerwehrmitglieder beim Bundesbewerb ihr Können beweisen, feiern auch mit den Florianis aus Ratzersdorf hunderte Gäste beim jährlichen Feuerwehrfest. Schon am Freitag beim Bieranstich, mit dem das Fest offiziell eröffnet wurde, war die Halle zum Bersten voll und die Tanzband "Achtung" sorgte für zünftige Stimmung. Auch am Samstag, 27. August und Sonntag, 28. August werden die Gäste noch mit allerhand Schmankerln, wie Grillhendln vom Holzkohlegrill sowie kühlen Getränken versorgt.

