Böheimkirchen: Hopfen und Malz - Gott erhalt´s .

Zweieinhalb Jahre war das Dorfwirtshaus verwaist. Schon am Vorabend der offiziellen Eröffnung von Fritz Hahn´s Bierheurigen füllte sich das Lokal in Mechters wieder mit Leben: Freunde und St. Pöltner Spitzenbier-Genossenschafter feierten im neuen Craftbeer-Mekka am Rande der Landeshauptstadt und ließen sich von Küchenchefin Alice Harm verwöhnen.