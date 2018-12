Um das Schicksal eines 18-Jährigen zittern dessen Mitschüler und Lehrer im Caritas-Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe (BIGS). Nachdem der Bursche, der dort seit zwei Jahren ausgebildet wird, nun schon den zweiten negativen Asyl-Bescheid bekam, droht ihm die Abschiebung. Um das zu verhindern, hatten ihm Lehrer und Freunde geholfen, ein Schüler-Visum zu beantragen. 6.000 Euro wurden an Spenden gesammelt, um das zu finanzieren.

„Nun haben wir aber von der Bezirkshauptmannschaft die Information erhalten, dass der Antrag abgelehnt wurde“, ist Direktor Helmut Beroun besorgt. Die Situation scheint ausweglos: Dem jungen Mann wurde mitgeteilt, dass er sich in seinem Heimatland Afghanistan Dokumente besorgen und dann auf der österreichischen Botschaft in Pakistan einen neuen Antrag stellen solle.

Damit laufe er in sein eigenes Verderben, fürchtet der Geflüchtete um sein Leben, weil der Islamische Staat (IS) dort aktiv ist. Wie es nun weitergehen soll, weiß Beroun nicht. „Wir werden von Schulseite aber alles tun, um dem Burschen zu helfen“, ist er entschlossen. Der junge Mann habe sich hier in den letzten zwei Jahren ein Leben aufgebaut. „Er ist fleißig und will Krankenpfleger werden. In diesem Bereich braucht Österreich ohnehin Personal“, meint Beroun.

Schicksale wie dieses hat der Direktor in seiner Schule schon mehrere erlebt. In der Übergangsklasse des BIGS werden seit dem Vorjahr Flüchtlinge auf das Berufsleben oder eine weiterführende Schulausbildung vorbereitet. „Die Jugendlichen sind hier völlig integriert, solche Fälle sind deshalb natürlich eine psychische Belastung für alle Beteiligten.“