Jenner zum FQ 2024: „Es wird spielen, wen das Publikum hören will“

Sie kamen aus den entlegensten Bundesländern, überwanden sogar Ländergrenzen und teilweise Ozeane - die 150.000 Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Frequency-Festivals. Barracuda Music ist happy, und verkauft schon wieder Tickets fürs kommende Jahr. 2024 findet das Frequency vom 15. bis 17. August statt, und ist wieder „fix“ in St. Pölten, wie Chef Harry Jenner verspricht.

Festivalchef Harald Jenner. Foto: NÖN

Den 150.000 Gästen standen 3.000 Mitarbeitende gegenüber. Die heuer für Wirbel sorgten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn einige von ihnen machten sich aus dem Staub, als die Finanzpolizei anrückte. Laut Finanzministerium waren es weit über 50 Securities und zahlreiche Essenslieferanten, die die Flucht ergriffen. Laut Jenner zehn, und vielleicht war ja auch gerade Schichtwechsel.

Nicht nur Security- und Gastropersonal war nicht korrekt gemeldet: Vom WC-Reinigungspersonal wurden acht Personen angetroffen. Sechs davon waren nicht angemeldet, zwei Personen waren als „freie Dienstnehmer“ gemeldet, obwohl die Tätigkeit unzweifelhaft als Dienstverhältnis zu qualifizieren war, wie das Finanzministerium mitteilte.

Am Samstag kontrollierte die Finanzpolizei am Frequency. Es gab 66 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sozialversicherungsgesetz. Foto: BMF

Insgesamt wurden 214 Personen kontrolliert, davon 81 Inländer, 24 EU-Bürger und 109 Drittstaatsangehörige. Aus den Kontrollen resultieren vorläufig 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz, wobei 48 Personen auf zwei Unternehmen entfallen, weitere Ermittlungen sind im Laufen. Das BMF meinte in seiner Aussendung sogar, dass eine Sperre des „Nightpark“ im Raum stand wegen Personalmangel. Das bestreitet Jenner.

Er sei froh über die Kontrollen, denn bei 600 Security-Mitarbeitenden könne er nicht jeden überprüfen. „Wir müssen mit verschiedenen Sub-Unternehmen arbeiten, denn niemand hat so viel Personal.“ Mit jenen, die ihre Mitarbeitenden nicht korrekt angemeldet hatten, werde man auf jeden Fall nicht mehr zusammenarbeiten. Barracuda Music selbst würde sogar über Kollektiv zahlen, sagt Jenner.

Er betont außerdem: Von der Stadtpolizei gab es sogar Lob für sie, denn es sei das ruhigste Festival gewesen, seit das Frequency in St. Pölten ist. Auch gegenüber der NÖN war die Polizei zufrieden.

Die Stimmung bei den Stages war gut. Foto: Katharina Schrefl

Der Feierlaune tat die Kontrolle am Samstag keinen Abbruch. Der Nightpark war wieder schnell gefüllt, ein Umstand, der nicht zu umgehen ist, wegen den räumlichen Gegegebenheiten im VAZ, sagt der Festival-Organisator. Aber das Publikum wisse das schon und heuer musste er auch nie gesperrt werden.

Die Stimmung sei laut Jenner bei allen Bands am Kochen gewesen: Imagine Dragons, Kraftclub, Nina Chuba, das Line up ging laut ihm voll auf. Erste Acts für das kommende Jahr werden vermutlich im Herbst bekannt gegeben, „es wird spielen, wen das Publikum hören will“.

Mit dem Line up waren die Gäste sehr zufrieden, wie sich bei zahlreichen Gesprächen am Gelände herauskristallisierte. Ihre Kritik: Die Preise. Noch bevor sie überhaupt das Gelände betraten, mussten sie auf ihr Ticket noch 7,50 Euro Müllpfand und 7,50 Müllbeitrag schlagen. Der Shuttle-Bus kostete 8 Euro, Early Camping 25 und Early Caravan Camping 45 Euro. Jenner hält dagegen: Den Müllpfand gibt's zurück, mit Tagesticket muss man nicht zahlen und wer früher anreist, muss eben auch dafür aufkommen. Die freiwillige Spende bei Freikarten gehen außerdem zu 100 Prozent an Frauenhäuser und das St. Anna Kinderspital.