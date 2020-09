So viele hochkarätige Schauspielgäste und Künstler waren bisher noch nie in so geballter Ladung im Sommer am Rathausplatz und im VAZ. Mit zwölf Live-Veranstaltungen begeisterte das Cinema Paradiso zusätzlich zum Open-Air-Kino. Im VAZ waren es gar 50 Acts mit 128 beteiligten Künstlern. Trotz Corona bestach die Landeshauptstadt mit einem reichhaltigen Kulturprogramm.

„Es war alleine psychologisch wichtig, nachdem sich die Veranstaltungsbranche insgesamt mit zunächst monatelangem Stillstand und damit Totalausfall konfrontiert sah“, erklärt VAZ-Chef René Voak. Ähnlich sieht das auch Christoph Wagner vom Cinema Paradiso. Das Publikum sei dankbar gewesen, nach dem Lockdown wieder Kultur genießen zu können. „Das zu spüren und zu erleben, war auch für unser Team eine große Motivation.“

Aber auch neben den Filmen konnte sich das Programm der Open-Air-Kinos sehen lassen. Das Konzert von Ursula Strauss und Ernst Molden sowie die Lesung von Nicholas Ofczarek und Tamara Metelka werden den Besuchern lange in Erinnerung bleiben. Ebenso das Kino-Erlebnis im eigenen Auto im VAZ, das für Voak auch im nächsten Jahr in vorstellbar ist. 6.000 Autos und insgesamt 18.000 Besucher zeugen vom großen Erfolg.

VAZ macht mit Muskeln und WISA weiter

Der September verspricht aber auch ein vielfältiges Programm im VAZ. Am 15. September übernehmen die Bodybuilder mit dem International Austria Cup das Kommando. Andy Lee Lang tritt am Samstag, 19. September, mit seiner Band auf und von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, läuft die WISA.