Was aus den Themen der St. Pöltner Gemeinderatswahl 2021 wurde

St. Beton, fehlende Kinderärzte, S 34 und alternative Bahnverbindungen, das Kinderkunstlabor und Bürgerbeteiligung. Der Wahlkampf hat, inmitten der Corona-Pandemie, die Probleme und Problemchen in der Stadt in die Schlagzeilen und neue Schlagwörter hervorgebracht.

Die NÖN hat sich ein Jahr nach der Wahl nun angesehen, was geblieben ist und was sich nachhaltig verändert hat seit dem Urnengang.

Die Verkehrsplanungen seither durcheinandergewirbelt hat die politische Großwetterlage punkto Verkehr .

Die S 34 ist nach der Evaluierung durch die Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht mehr die riesige Schnellstraße, um die gestritten wurde. Durch deren Redimensionierung sind allerdings Lücken im öffentlichen Verkehr und S-Bahn-Pläne in ihrer Bedeutung gewachsen.

Krumböck: Oberleitungsbus als „Blendgranate“

„Außer Absagen und Schließungen seitens der Verkehrsministerin ist von außen nichts beigetragen worden“, resümiert SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. Die Stadt setze auf die neue Mobilitätsstudie, eine Lup-Ausweitung und Investitionen in Radschnellverbindungen.

Ein Durcheinander, bei dem sich weder Stadtpolitik noch die Ministerin mit Ruhm bekleckert hätten, sieht dagegen der ÖVP-Klubobmann im Gemeinderat Florian Krumböck. Seine Partei setzt nun auf Pendlerparkplätze an den Stadteinfahrten.

Nicht nur in St. Pölten, auch über die Stadtgrenze hinaus wird für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke nach Herzogenburg gekämpft: Kathrin Schindele, Richard Waringer und Matthias Stadler (von links). Foto: Unfried

Die Idee vom Oberleitungsbus ist für ihn eine „Blendgranate“, er fordert Gespräche über einen Regio-Lup. Auf mehr Budgetmittel für die Pendler setzt derweil FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger.

Ein riesengroßer Erfolg für die Menschen und den Klimaschutz ist die Wende in Sachen S 34 für die Grünen. „Wir freuen uns, dass wir seitdem beginnen, konstruktiv über Alternativen zu diskutieren“, betont Stadträtin Christina Engel-Unterberger.

Sie stellt aber auch fest: Anstatt aufzuholen, was während eigener Regierungsbeteiligung verschlafen worden sei, versuche die SPÖ nun, die Klimaschutzministerin für Verfehlungen verantwortlich zu machen.

Kassen-Kinderärzte und PVZ als Errungenschaften

Für NEOS-Gemeinderat Niko Formanek hat die Diskussion gezeigt, dass die Menschen von traditioneller Verkehrspolitik genug hätten. Wenig optimistisch sieht er den ÖBB-Rahmenplan. „Der ist nichts anderes als eine Willensbekundung, wird aber in den nächsten zehn bis 20 Jahren keine wirkliche Verbesserung bringen.“

Verändert hat sich auch etwas in der Gesundheitsversorgung – und das zum Positiven. Zwei dringend geforderte Kassen-Kinderärzte gibt es jetzt in St. Pölten, ein Gesundheitszentrum im Süden und ein Primärversorgungszentrum im Norden werden gebaut.

Die PVZ sind für die SPÖ hervorragend funktionierende Einrichtungen. Der vom Bund ignorierte Ärztemangel werde „uns aber in den nächsten Jahren begleiten“, befürchtet Ludwig.

Die ÖVP hebt bei der Verbesserung vor allem den Einsatz von Landespolitik, ÖGK und PVZ-Team hervor. „Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht“, meint Krumböck.

Für die Grünen ist wichtig, dass es auch im PVZ im Norden kinderärztliche Leistungen geben wird. Außerdem wollen sie sich für ein zentrumsnahes PVZ starkmachen. Für den NEOS-Gemeinderat ist das Problem noch nicht gelöst. „Ein bis zwei Kinderkassenärzte reichen für die Kinder in St. Pölten lange nicht aus.“

Sicherheit und Wohnbau weiter als heiße Eisen

Überraschend konkrete Pläne für ein Sicherheitszentrum „Auf der Schanze“ hinter dem Stadtwald haben kurz vor der Wahl dem Thema Sicherheit noch einmal eine andere Bedeutung gegeben. Offensichtlichen Fortschritt gibt es noch nicht. Es könnte schon Realität sein, die voreilige Meldung habe aber die Verhandlungen erschwert, resümiert die ÖVP.

Die SPÖ spricht von Austausch mit dem Ministerium, es gebe mittlerweile ein neues Angebot am bereits bekannten Standort.

Die Planstellen der Exekutive seien derzeit recht gut besetzt, so SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. „Die dynamische Entwicklung der Stadt soll allerdings auch Auftrag für das Mitwachsen der Sicherheitskräfte sein.“ Dringend mehr Polizisten fordert FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger.

Die Stadtplanung nutze ihre Möglichkeiten, damit St. Pölten nicht unter die Räder von Spekulanten komme, so bewertet Vizebürgermeister Ludwig die Diskussion um ausufernden Wohnbau in der Stadt und nennt Schutzzonen und den Gestaltungsbeirat. Bei frei finanzierten Wohnungen zur Miete sei St. Pölten die günstigste Hauptstadt.

Durch massive Wohnbautätigkeit produzierter Leerstand regt zurecht auf, meint die ÖVP. Auch FPÖ-Stadtrat Otzelberger glaubt, dass viele hochpreisige Wohnungen gebaut werden, die leer stehen. Einen Erfolg sieht VP-Klubobmann Krumböck darin, dass das Projekt bei den WWE-Gründen reduziert werde. Geplant ist ein Kauf von Anteilen durch die Stadt, um das Projekt kleiner zu gestalten.

Noch ist der Vertrag nicht offiziell. Weitergehende Beschlüsse deutet Vize Ludwig für die nächste Gemeinderatssitzung an. Auf Lösungen zur Erreichbarkeit mit Öffis und den Umgang mit Altlasten am Areal warten die Grünen. Generell „soll Wohnbau nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch gestaltet und Altbestand saniert werden“, so Grüne-Stadträtin.

Bürgerbeteiligung: Grüne fordern Mut, FPÖ blickt in die Schweiz

Die Neugestaltung der Promenade oder der Sturm-19-Park sind mittlerweile Beispiele für mit Bürgerbeteiligung geplante Projekte.

Die „breitest angelegten, transparenten Formate des direkten oder digitalen Austauschs“ gegeben habe es auch in Stattersdorf und beim neuen Fußballplatz, betont SPÖ-Vizebürgermeister Ludwig. Das große Interesse gebe der Stadtpolitik recht, auf dem richtigen Weg zu sein.

Für die ÖVP ist die Beteiligung meist „Marketingmaßnahme“, das zeige sich, wenn sich die Meinung der Bürger nicht mit jener der Rathausmehrheit deckt, meint Krumböck. Mehr direkte Bürgerbeteiligung wie in der Schweiz wünscht sich FPÖ-Stadtrat Otzelberger.

Nicht mutig genug ist es den Grünen. Mitdenken wird vermehrt erwünscht, aber mit engen Vorgaben, resümiert Engel-Unterberger. Bei der Transparenz nichts geändert hat sich für NEOS-Gemeinderat Formanek, das zeige das jüngste Theater um den Rechnungshofbericht.

Es gibt noch viel zu tun

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden