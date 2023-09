10.000 Cineasten und Musikfans genossen die Abende im Cinema Paradiso

Im Cinema Paradiso ist man mehr als zufrieden mit der vergangenen Open Air-Saison: Alle Live-Veranstaltungen und viele Filmvorstellungen waren ausverkauft, insgesamt 10.000 Gäste bevölkerten den Freiluft-Saal. Das Wetter spielte ebenfalls mit, nur wenige Filme mussten ins Kino verlegt werden.

Ein besonderes Highlight für Cinema-Programm-Chef Christoph Wagner war Konstantin Wecker: Er spielte zweieinhalb Stunden, spazierte bei den Zugaben singend durchs Publikum, das Standing Ovations spendete. „Für 2024 ist Konstantin Wecker mit neuem Programm und diesmal im Trio wieder fix gebucht“, verrät Wagner.

Ebenfalls ein Erfolg war die Weltpremiere von „Ernst Molden, Christopher Seiler und das Frauenorchester“ sowie das Konzert von Cari Cari, die mit viel Energie auf der Bühne begeisterten. Traditionell schon ein Hit ist die Eröffnung mit dem Mitmach-Kino Mamma Mia.

Foto: Katie-Aileen Dempsey

Bei den Filmen waren die Komödien Griechenland, Rehragout-Rendezvous und Barbie die großen Publikumslieblinge. Wagner beschreibt die Vorteile des Open-Air-Erlebnisses: „Die gesamte Innenstadt profitiert davon, weil die Menschen den Kinobesuch mit einem Einkauf oder einem Abendessen kombinieren. So lässt sich auch ein heißer Sommer in der Stadt wunderbar genießen.“ Für 2024 bastelt das Team an etwas Besonderem, denn schließlich ist es das Kulturhauptstadtjahr.