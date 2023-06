Sparkasse NÖ Mitte West: Mit mehr Gewinn und Kapital in Zeitenwende

Energiewende, Mobilitätswende und natürlich die Zinswende: Die Sparkasse sieht gute Gründe, von einer „Zeitenwende“ zu sprechen. Angebote und die Art zu arbeiten will man daher auf die neuen Gegebenheiten abstimmen. Nicht ändern sollen sich aber die fundamentalen Haltungen und Ziele. Die langfristige Perspektive mit Nachhaltigkeit, „die den Mensch in den Mittelpunkt stellt“, hat sich in diesen Zeiten für die Sparkasse NÖ Mitte West bewährt. Kundenzahl, Bilanzsumme und Gewinn sind 2022 gestiegen, wie die nun von den Vorstandsdirektoren Helge Haslinger und Peter Hronek präsentierte Bilanz zeigt.

„Die Umbrüche der Gegenwart haben unser Geschäftsmodell als Regionalbank bestätigt“, resümiert Hronek. Die Sparkasse sei in den vergangenen drei Jahren stärker gewachsen als in den Jahren davor. Eine Bilanzsumme von rund 3,22 Milliarden Euro bedeutet immerhin ein Plus von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

2022 gestaltete sich laut Haslinger günstig: „Mit den Leitzinsen sind im zweiten Halbjahr auch die Erträge durch höhere Kreditzinsen gestiegen, während die Zinsen für Sparguthaben erst nach Maßgabe des Marktes nachziehen.“ Damit ist 2022 unsere Nettozinsspanne, wie bei anderen Banken auch, höher als erwartet ausgefallen. Haslinger prophezeit jetzt aber eine Renaissance des klassischen Bankings: „Vorsorgen lohnt sich zunehmend wieder - und ein Kredit eben dann, wenn eine Investition Substanz hat.“

Geld hat die Sparkasse ihrem Anspruch nach auch zurück in die Region fließen lassen. Mit 625.000 Euro hat sie Sport, Vereine, Kultur und soziale Initiativen unterstützt. Investiert hat sie auch in den Umbau des Beratungscenters in der Domgasse mit „Look & Feel des 21. Jahrhunderts“. Laut Sparkasse auch ein Bekenntnis zur St. Pöltner Innenstadt als Standort. Bereits einiges zurückgegeben hat die Investition in nachhaltige Energieversorgung: 250 MWh Strom flossen bisher von den Photovoltaik-Anlagen an den Standorten Domgasse und Schwaighof sowie Kilb und Mank.

