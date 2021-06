Besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen ist die Sparkasse NÖ Mitte West mit ihren Kunden. Das zeigen die Zahlen im druckfrischen Geschäftsbericht des vergangenen Jahres.

Die Struktur der Kunden in der Region sei sehr gut, erklärt Vorstandsvorsitzender Helge Haslinger, deshalb habe es auch wenige Förderanträge gegeben. Mit rund 1.400 Stundungen bei Krediten hat die Bank geholfen, rund zwei Drittel waren Private.

Gute Kredite und ein Boom beim Bauen

Ein Vorteil für die Sparkasse ist ihr Engagement in der Immobilienfinanzierung. „Hier hat es kein Corona gegeben“, so Haslinger. 245 Millionen Euro an Ausleihungen flossen in großvolumige Immobilienfinanzierung, 100 weitere Millionen an Unternehmen in der Region. Durch die Kreditqualität sei die erforderliche Eigenmittelbasis sogar gesunken. Die Eigenmittelquote wurde trotzdem auf 19 Prozent gesteigert.

„167 Jahre beweisen, dass wir uns auf Änderungen einstellen können“, unterstrich Haslinger. Corona habe den Digitalschub massiv beschleunigt. So haben sich 800 Teilnehmer bei den digitalen Events zugeschaltet. 44.840 Kunden haben den digitalen Helfer „George“ genutzt. 3.620 Mal wurden so sogar Kredite oder ein Wertpapier-Kauf abgeschlossen. Kommen soll bald auch eine Debitkarte to go.

Trotz Herausforderungen ist sich auch ein „sehr anständiges Betriebsergebnis“ ausgegangen, allerdings fließt diesmal rund die Hälfte in Risikovorsorge.