St. Pöltner Tourismuschef zieht Bilanz: „Leute reisen wieder“

Die Corona-Pandemie brachte einen leichten Knick in der Tourismuskurve in der Stadt, obwohl sie zwei Drittel der Nächtigungen halten konnte. Jetzt geht es wieder aufwärts. „Der Tourismus erholt sich“, sagt Tourismusdirektor Stefan Bauer. 162.000 Nächtigungen waren es 2022 in der Stadt. Zwar noch um 19 Prozent weniger als 2019, also Vor-Corona-Niveau, aber die aktuellen Zahlen stimmen positiv. Im Februar gab es ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Februar 2019. „Das ist eine gute Entwicklung. Die Leute reisen wieder“, sagt Bauer.

An die 2.000 Gästebetten hat die Landeshauptstadt zur Verfügung. Die Auslastung ist unter der Woche besser als am Wochenende, denn der Geschäftstourismus macht in St. Pölten einen großen Teil aus. Aber auch Sportevents und Kulturelles wie das Frequency füllen die Betten der Landeshauptstadt. Im Schnitt bleiben die Leute knapp unter zwei Tagen. „Das ist aber nicht untypisch. In Städten bleiben die Menschen immer kürzer als in touristischen Bundesländern wie Salzburg oder Tirol“, sagt Bauer. Kultur sieht Bauer als wichtigen Faktor, denn an St. Pölten als Freizeitziel will der Tourismusdirektor noch arbeiten.

Der Großteil der Gäste in der Landeshauptstadt kommt aus Österreich und aus Deutschland. Es gibt aber auch einen Anstieg bei den Gästen aus CEE-Ländern wie Tschechien, Ungarn und Polen.

