Über 60.000 Gäste zählte „Das Alfred“ in St. Pölten in fünf Jahren

Fünf Jahre ist die Eröffnung des Design-Budget-Hotels „Das Alfred“ mittlerweile her. Es hat sich zum Frühstückstreffpunkt, mit der Dachterrasse zum beliebten Fortgeh-Treffpunkt und natürlich als günstige Nächtigungsmöglichkeit einen Namen gemacht. „Eine riesige Bereicherung für unsere Stadt“, streute Bürgermeister Matthias Stadler beim Überbringen seiner Glückwünsche zum fünfjährigen Bestehen Rosen.

Mehr als 60.000 Gäste übernachteten in den letzten fünf Jahren im Alfred. Unter den 50 Zimmern finden sich auch Familienzimmer mit Specials für Kinder und besonders ausgestattete Zimmer für Frauen. Auch die Corona-Pandemie konnte das Hotel, das vor allem auch bei Geschäftsreisenden beliebt ist, gut meistern. Immer wieder wurden in den fünf Jahren Adaptierungen durchgeführt. So wurde die Küche erweitert, am Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage und es wurden neue Ladestationen installiert. Heuer werden noch Ladestationen für E-Bikes installiert, befindet sich das Buget-Hotel doch unmittelbar neben dem Traisen-Donau-Radweg.

Angebotsmix aus Hotel und Loungebar wird gut angenommen

„Die Anfangszeit war natürlich eine Berg- und Talfahrt an Gefühlen und Eindrücken, weil man ja nicht weiß, ob alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber durch die tolle Zusammenarbeit haben wir rasch ein hohes Qualitätslevel erreicht – wofür allen voran natürlich unserem Personal zu danken ist, das den von uns eingeschlagenen Weg von Anfang an mit Herzblut und Leidenschaft mitgetragen hat – das spüren die Gäste einfach“, betont das Al von Alfred, Alex Meder. Der Angebotsmix aus Hotel und Loungebar wird gut angenommen. Dementsprechend breit gefächert ist die Gäste- und Altersstruktur der Besucher. Aus denen sich schon einige Stammgäste herauskristallisiert haben. „Sowohl bei den Hotel-, als auch bei den Loungebar-Gästen haben wir ein treues Stammpublikum aufgebaut, weshalb mir auch angesichts der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, wenn wir etwa an die Teuerung der letzten Zeit denken, nicht bange ist“, so das Fred von Alfred, Manfred Hinterberger.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.