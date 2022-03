Feuerwehr-Schulungen in der Region St. Pölten laufen wieder

Werbung

Es gab einen leichten Rückgang bei den Einsätzen, Schulungen und Übungen gingen wieder los – der Feuerwehrabschnitt St. Pölten-West mit Abschnittskommandant Karl Lechner zog zufrieden Bilanz.

Zu insgesamt 695 Einsätzen rückten die Feuerwehren des Abschnitts aus. „Der Brand in der Tischlerei Krizek in Weinburg und die Explosion eines Silos in Prinzersdorf waren die größten Einsätze des Vorjahres“, sagt Lechner (wir berichteten von beiden Einsätzen, siehe unten) und berichtet auch von zahlreichen Einsätzen wegen Sturm oder Hochwasser. „Wir haben im letzten Jahr wirklich alles abgearbeitet – von der Person in Notlage bis zum Großbrand.“

Prinzersdorf Silo explodiert: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Großeinsatz Tischlereibrand - heiße Asche löste Feuer aus

Nachdem 2020 aufgrund der Corona-Situation Schulungen und Übungen stark reduziert werden mussten, ging es im Vorjahr wieder los mit der Ausbildung der Mitglieder. So fanden 2021 im Abschnitt 258 Übungen statt und die Mitglieder nahmen an 133 Kursen teil.

Derzeit hat der Abschnitt St. Pölten West mit seinen 15 Feuerwehren 1.091 Mitglieder (828 Aktive, 90 Feuerwehrjugend, 173 Reservisten). „Der Mitgliederstand ist relativ stabil die letzten Jahre“, freut sich Lechner.

So wurden zahlreiche Mitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt: 70 Jahre: Karl Seiberl. 60 Jahre: Johann Gruber, Franz Gonaus. 50 Jahre: Harald Pollroß, Josef Gram, Dietmar Weinhengst, Johann Schlögel, Anton Strohmeier, Leopold Jurcik, Anton Stockinger. 40 Jahre: Christian Marosi, Franz Schrattenholzer, Johann Speiser, Friedrich Huber, Hans Peter Plaimer, Franz Gruber, Thomas Kirchner und Florian Zichtl.

