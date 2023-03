„Designverliebt“ verwandelte St. Pölten wieder in Kreativ-Paradies

Bunten Oster-Schmuck, Jacken im 80er Jahre-Stil aus wiederverwerteten Materialien und süße Delikatessen von Kuzu-Marmelade bis Lebkuchen-Datteln - bei der „Designverliebt“-Messe in der Konerei der ehemaligen Glanzstoff gab es so einiges zu entdecken. Rund 130 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Schätze. Im Hinblick auf das Osterfest war das Angebot an Frühlings-Dekorationen groß. Die St. Pöltner Kreativ-Fans durften handgemachten Schmuck durchstöbern, ausgefallene Delikatessen verkosten und sich an dem schönen Kunsthandwerk erfreuen.

Viel Spaß beim Durchklicken der Bildergalerie!

