Filmreifer Ballabend des Mary Ward Gymnasiums St. Pölten

Von „James Bond“ bis „Mamma Mia“, von „Blondinen bevorzugt“ bis „Dirty Dancing“ reichten die Inspirationsquellen für den Maturaball 2023 des Mary Ward Gymnasiums. Die liebevoll gestalteten Dekorationen sorgten für Blockbuster-Feeling, ganz gemäß dem Motto „Mary's Movie Classics“. Bereits die Eröffnung zur Musik aus „Ghostbusters“ war wahrlich filmreif, die Choreografie dafür lieferte die Tanzschule Schwebach. Für beste Unterhaltung auf der Tanzfläche in der Jahnturnhalle sorgte die Band „Cremisa“. Auch in den beiden Discobereichen gab es reichlich Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

Beeindruckt waren die Gäste von der Mitternachtseinlage. Die Schülerinnen und Schüler gaben Tanz-Performances zu Ausschnitten bekannter Film-Songs zum Besten, etwa „Diamonds Are A Girls Best Friend“ und - inklusive atemberaubender Hebefigur - „(I've Had) The Time of My Life“.