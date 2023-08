In Tracht auf Skates durch die Landeshauptstadt

Bei der bereits achten von insgesamt neun Ausfahrten trottzen viele Sportbegeisterte der Augusthitze und rollten gemeinsam durch die Landeshauptstadt. Dieses Mal unter dem Motto „Tracht“.

„Die Strecke geht quer durch St. Pölten und ist jedes Mal circa 16 Kilometer lang“, erklärt Mitorganisator Matthias Poller vor der Abfahrt am St. Pöltner Klangturm. Die Abendhitze von 31 Gard schreckte dabei kaum jemanden ab und 100 Inlineskater und Radfahrer trafen sich im Regierungsviertel, um gemeinsam durch die Stadt zu fahren. Mit dabei war in bewährter Weise der mobile DJ-Wagen von „Brandiman“ sowie die Polizei, ausgebildete „Rolling Guards“ und das Rote Kreuz. Der Veranstalter, das Sportland NÖ, setzt bei der Umsetzung des Skatens stark auf Sicherheit. So sind auch ab heuer Skateboards und Longboards nur mit Fangriemen erlaubt.

Der letzte Termin des Tuesday Night Skatings ist der 29. August. Hier lautet das Motto dann „Neon Lights“.