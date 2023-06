Sport und Spaß beim Ugotchi Familiensportfest in St. Pölten

Vollbild

Geschickt sprang Ben über die sich drehende Stange. Auch Jana, noch nicht einmal zwei Jahre alt, machte schon bei den Stationen mit. Unterstützung gab's von Julia Grill. Daniel kletterte hoch hinaus. Alissa hielt sich problemlos am Klettergerüst fest. Noura sprang mit viel Anlauf vom Trampolin auf die Matte. Pia meisterte die Rolle. Auch Nick bewies Geschick. Für Jan war die Rolle an der Stange kein Problem. Mit Unterstützung von Michael Grünberger balancierte Mia über die aufblasbare Rolle. Sophie hielt sich auf der sich wild drehenden Scheibe fest. Auch wenn sie sich wild im Kreis drehte - Anna klammerte sich geschickt an die Scheibe. Lara segelte beim Weitsprung nur so durch die Luft. Für besonders viel Spaß sorgten die Riesen-Seifenblasen. Eine schöne große Seifenblase schickte Hannah auf Reisen. An der großen Seifenblase von Liya erfreute sich auch Yagmur.

