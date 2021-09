Über 44.000 Veranstaltungen mit über 1,2 Millionen Gästen wurden im Hip-Haus in den letzten 60 Jahren abgehalten. Direktor Erich Wagner-Walser blickt zurück und auch nach vor.

Am 30. September 1961 wurde die Kapelle des einstigen Bildungs- und Exerzitienhauses geweiht, das heute den Gästen als „Hip Haus“ bekannt ist. Es war einer der ersten Termine, des frischgebackenen Bischofs Franz Zsak. Gründungsdirektor war damals Leo Prüller. Ihm folgte Helmut Haberfellner.

Seit 2013 ist Erich Wagner-Walser Direktor des Hip-Hauses: „In 60 Jahren gab es nur drei Direktoren. Ich bin meinen Vorgängern sehr dankbar. Ich habe ein gut funktionierendes Haus mit einem großartigen Team übernommen.“ Seit der Weihe hat sich viel getan: In den 80er-Jahren wurde besagte Kapelle noch einmal neu gestaltet, 1991 folgte ein weiterer Zubau. 2018 der bislang letzte größere Umbau.

Seminarhotel mit Rückzugsmöglichkeit

Das Bildungshaus St. Hippolyt mauserte sich zu einem Seminarhotel samt Gastronomie mit jeglichem Komfort. „Früher gab es noch eine Dusche am Gang. Mittlerweile hat natürlich jedes Zimmer eine eigene Nasszelle“, erklärt Wagner-Walser.

Weiterhin Wert gelegt wird aber auf Orte des Rückzugs und der Einkehr. „Das sind Meditationsräume. Dennoch stehen bei uns die Kommunikation und das Miteinander nach wie vor im Vordergrund“, so Wagner-Walser.

So würde eine seiner liebsten Bibelstellen gut zum Hip-Haus passen – es handelt sich dabei um den Erzählzyklus des Propheten Elija. „Er zieht sich in die Hölle zurück, hat eine Depression. Bis Gott an ihm vorbeizieht und ihn ins Leben zurückzieht. Eine Geschichte, die Trost spendet. Auch im Hip- Haus gehen wir einen gewissen Weg gemeinsam“, so Wagner-Walser.

Gefeiert wird das Jubiläum am Freitag (1. Oktober) ab 17 Uhr mit einem Festgottesdienst und am Tag darauf mit einem Vormittag der offenen Tür ab 9 Uhr.