St. Pöltner Duo präsentiert nächstes Kinderbuch

Nach dem Erfolg von „Leopold und der magische Feenstaub“ präsentiert das St. Pöltner Duo Autorin Petra Wurtsbauer und Illustratorin Marie Cameron Leitner das nächste gemeinsame Kinderbuch: „Bine und Bär retten das Meer“. Wurstbauer: „Wir haben all unsere Energie in das Buch gesteckt, sind hochzufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, dass es rechtzeitig vor Ferienbeginn erscheint.“

Die Idee kam Wurstbauer im Urlaub, am Meer in ihrer Lieblingsbucht: „Zuerst kam mir der Titel, und dann erst die Geschichte“, sagt sie. Bine und Bär erzählt die Geschichte von einem Mädchen und ihrem geliebten Zottelhund. Im Urlaub am Meer lernen die beiden einen einheimischen Jungen kennen. Die drei kommen einem Umweltskandal auf die Spur und geraten dabei in große Gefahr. Dank cleverem Teamwork und magischer Hilfe gelingt es ihnen, eine Naturkatastrophe zu verhindern. Das Buch ist geeignet für Kinder ab 9 Jahren.

Foto: Marie Cameron Leimer

Im Vordergrund stehen die Themen Mut, Selbstvertrauen, Freundschaft und Umweltschutz. Außerdem gibt es einen interaktiven Teil mit kniffligen Rätseln und Ausmalbildern. Die Bilder dazu stammen aus der Feder von Marie Cameron Leitner.

Als Testleser fungiert für Wurstbauer der Enkel einer Bekannten. Der sei ganz schön streng, und ehrlich. Das schätzt sie auch an Kindern, und: „Wenn man Kinderbücher schreibt, behält man ein Stück weit diese kindliche Sicht auf die Welt.“ Auch dieses Werk wird sie wieder in Schulen vorstellen. Außerdem gibt es eine Lesung am Freitag, 9. Juni, um 15 Uhr im Robinsons in der Schwarzgasse 6.

Das Buch ist ab sofort erhältlich in den Buchhandlungen Schubert und Thalia sowie in St. Pöltner Bioläden, etwa bei Evi Naturkost und Mazzetti. Onlinebestellungen und Infos unter www.petra-wurstbauer.art, www.marie-cameron-leimer.art

Wurtstbauer und Leimer stehen auch schon in den Startlöchern für das nächste Projekt: „Wir wollen eine Kinderbroschüre gestalten, die in St. Pölten spielt. Dabei werden wir für Kinder interessante Angebote vorstellen, die im besten Fall nichts kosten.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.