Die Sozialistische Jugend organisierte in der St. Pöltner Innenstadt eine Demo gegen Rassismus. Mit den Sprüchen „Black Lives Matter“ und „Justice – Peace“ zogen etwa 200 Personen durch die Straßen. Der brutale Mord eines Polizisten am Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis führte weltweit zu Protesten. Diese kamen nun auch in der Landeshauptstadt an. Fast alle Demonstranten trugen Masken und versuchten auch einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Etwa 20 Polizisten geleiteten die Gruppe.