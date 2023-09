St. Pöltens Lesefest geht in die nächste Runde

Im Oktober wird das Thema Literatur in St. Pölten wieder großgeschrieben. Einen Monat lang findet das Lesefest „Blätterwirbel“ in verschiedenen Kulturstätten in der Landeshauptstadt statt.

„Ich freue mich sehr auf die starken Stimmen, die wieder beim St. Pöltner 'Blätterwirbel' in der ganzen Stadt hörbar werden“, verkündet Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters. Auf Initiative des Landestheaters Niederösterreich mit Partnern und Unterstützung aus dem Land Niederösterreich und der Landeshauptstadt St. Pölten findet der „Blätterwirbel“ bereits zum 17. Mal statt.

Eröffnet wird das Bücherfest von Autorin Isolde Charmin am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Stadtmuseum. In ihrer Impulsrede wird die Publizistin Gästen Einblicke in ihr Buch „Die Qualen des Narzissmus“ gewähren.

Im „STARTraum“ im Löwinnenhof startet die Vernissage „Huch! Alles wird Buch“ am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr. Präsentiert werden die Abschlussarbeiten 2022/2023 vom Universitätslehrgang Buchgestaltung der New Design University.

Tags darauf, am Samstag, 7. Oktober, folgt die Lesung „Die nächste Depperte“ im Stadtmuseum. Tausendsassa Susanne Kristek stellt ihren satirischen Roman vor, der über die Höhen und Tiefen des Autorinnenlebens erzählt.

Für die Kleinsten Literaturfans wird am Sonntag, 8. Oktober, um 14 Uhr der Fantasiefilm „Die unendliche Geschichte“ im Cinema Paradiso gezeigt. Einen Tag später, am Montag, 9. Oktober, finden die „LitGes“-Heftpräsentation „Etcetera - ­Wirklich/Unwirklich“ im Stadtmuseum statt. Dabei stellen die Autoren Beppo Beyerl, Christian Orou, Kristian Lind, Johannes Kofler sowie Autorin Sophie Schollum ihre Werke zum Thema „Was ist wirklich und was unwirklich“ vor.

Das gesamte Programm ist unter www.landestheater.net/de/blaetterwirbel zu finden.