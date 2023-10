Isolde Charim eröffnete Literatur-Reigen in St. Pölten

Der Begriff Narzissmus ist weitaus komplexer, um ihn mit Selbstverliebtheit gleichzusetzen, ist Isolde Charim überzeugt. Die studierte Philosophin und Kolumnistin präsentierte bei der Eröffnung des Blätterwirbels im Stadtmuseum ihr neues Werk über die „Qualen des Narzissmus“.

Narzissmus schädigt die Gesellschaft, doch die Gesellschaft macht Menschen erst zu Narzissten. Es ist der äußerliche Druck und das Nachjagen eines Ideals, das Menschen zu Narzissten werden lässt. Denn nur wer der Beste ist, ist vom Konkurrenzkampf befreit. Das Ziel ist Bestätigung durch andere, nur so kann das Ideal, wenn auch nur sehr kurzfristig, erreicht werden. So unterwerfen sich Menschen freiwillig einem Ideal, oder wie Baruch de Spinoza es formulierte: „Die Menschen kämpfen freiwillig für ihre Knechtschaft als sei es ihr Heil.“ Isolde Charim brachte es in ihrer Lesung fertig, dieses sehr komplexe gesellschaftliche Phänomen pointiert und verständlich zu erklären.

Bis Ende Oktober findet im Rahmen des Literaturfestivals Blätterwirbel eine Fülle an Lesungen im Stadtmuseum, der Stadtbücherei, der Landesbibliothek, dem Landestheater, dem Cinema Paradiso, dem Museum NÖ, dem Café Opfestrudl sowie der Buchhandlung Thalia statt.